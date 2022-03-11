Депутаты дали согласие на направление дела Рашкина в суд

Госдума согласилась на передачу уголовного дела о незаконной охоте в отношении депутата Валерия Рашкина (КПРФ) в суд, сообщает ТАСС .

Парламентарии приняли соответствующее постановление.

«Дать согласие на направление в суд уголовного дела в отношении депутата Государственной думы Рашкина Валерия Федоровича», — сказано в документе.

Проект постановления внесла на рассмотрение палаты комиссия Госдумы по мандатным вопросам, указывает Газета.Ru.

Ранее члены комиссии призвали палату одобрить представление генерального прокурора РФ Игоря Краснова о направлении в суд материалов уголовного дела в отношении Рашкина.

До этого суд продлил этому депутату запрет определенных действий.

Что произошло

По данным следствия, в конце октября 2021 года Рашкин устроил незаконную охоту на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области. Отмечается, что депутат, не имея разрешений, участвовал в охоте на лося. Тушу разделанного животного он поместил в багажник своей машины, после чего покинул место охоты.