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Происшествия

Депутаты Госдумы проведут закрытое совещание по авиакатастрофе SSJ-100

Думский комитет по транспорту соберется на закрытое совещание по итогам расследования катастрофы Sukhoi Superjet-100 в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».

Самолет. Суперджет.
Самолет. Суперджет.
kuhnmi(flickr.com), CC BY-SA 2.0, part from origina.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подчеркнул, что до решения комиссии обсуждений не будет.

«После выводов комиссии, которые будут озвучены по Superjet-100, мы сюда пригласим министра, замминистра, директора департамента и руководителя агентства, руководителей некоторых авиакомпаний и проведем закрытое заседание комитета. Нам надо серьезно поговорить», — сказал он.

О задержках и отменах рейсов

Ситуация с количеством отмен и задержек вылетов самолетов SSJ-100 после катастрофы в аэропорту Шереметьево 5 мая не менялась, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который является председателем правительственной комиссии по расследованию авиакатастрофы, передает ТАСС.

«Ситуация не менялась, задержки и отмены происходили и раньше. Коллеги, вы просто о них писали меньше. Я не могу сказать, что сейчас в этом смысле ситуация кардинально изменилась, может быть, чуть внимательнее подходят к тем техническим вопросам, которые возникают перед вылетом, но чуть внимательнее. Во всем остальном ровно то же самое, что было до того <катастрофы>", — сказал Дитрих.

SSJ-100 «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва — Мурманск, загорелся в Шереметьево во время аварийной посадки. В авиакатастрофе погиб 41 человек из находившихся на борту 78 человек. Среди причин катастрофы называют ошибку пилотирования.

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