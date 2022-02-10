Депутату Рашкину по делу об охоте на лося суд продлил запрет определенных действий

Заседание прошло в отсутствие Рашкина — ему диагностировали коронавирус.
Его адвокат Константин Лазарев заявил, что обжалует это решение. Он посетовал, что заседание прошло «отвратительно».
«У нас вообще все процессы по избранию мер пресечения и их продлению — возмутительные до мозга костей и требующие реформирования. Валерий Федорович, пройдя это все, намеревается в будущем этим заняться», — заявил Лазарев.
По его словам, его подзащитного уведомили об окончании следствия 4 февраля. Однако следствие в суде утверждало, что Рашкин продолжит заниматься преступной деятельностью, скроется, окажет давление на свидетелей или иных участников процесса, а также уничтожит или скроет доказательства или иным способом может воспрепятствовать производству по делу.
Поскольку следствие окончено, его доверитель уже не может помешать расследованию, считает адвокат. Однако суд не принял аргументы и продлил ЗОД.
В ближайшее время Генпрокуратура должна утвердить обвинительное заключение по делу, после чего дело будет передано в суд.
Лазарев не исключил, что защита попросит изменить подсудность дела.
«Зная все обстоятельства и подоплеку того, что происходило, у нас есть основания полагать, что там все было подстроено», — заявил Лазарев.
При этом адвокат признал, что защита обладает большим количеством только косвенных доказательств этого.
ЗОД, неприкосновенность, дело
ЗОД был избран Рашкину судом 13 декабря. По решению суда парламентарию запрещено покидать жилище с 23:00 до 7:00, пользоваться телефоном и интернетом и посещать любые охотничьи угодья.
В конце ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 2 декабря возбудил в отношении него дело.
Поводом стала найденная у него в ночь на 29 октября после охоты в Саратовской области в багажнике машины туша лося. Необходимого разрешения у депутата не было. Сам он говорит, что перепутал лося с кабаном.
Рашкину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 258 УК РФ («незаконная охота»). Ему грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет.
Либо речь идет о лишении свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
О кабане
Депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин заявил, что перепутал животное с кабаном из-за плохой видимости.
Его слова оценил внештатный охотинспектор Камчатского края Владимир Шаблий.
По мнению эксперта, спутать лося, который ростом в два метра и кабана — депутат не мог.
«У кабана-то ножки короткие, а вот у лося их длина до полутора метров достигает. Вообще у настоящих охотников принято — не уверен, не стреляй. Потому что на шорох стрелять, это в человека», — рассказал Шаблий.
Ранее подозреваемый в незаконной охоте Рашкин признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили в конце октября в его автомобиле. Он записал видеоролик, в котором изложил свою версию произошедшего.