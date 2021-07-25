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Происшествия

Деревенскому жителю Алтайского края грозит тюрьма за маковые грядки

Сотрудники отделения полиции по Егорьевского району задержали местного жителя 1958 года рождения по подозрению в незаконном культивировании мака, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Мак.
Мак.
СС0

Посадки мака обнаружил участковый уполномоченный полиции. На место происшествия направили следственно-оперативную группу. В качестве специалистов привлекли агрономов, которые определили, что грядки не случайны, их делали специально.

Специалисты изъяли 341 куст растения. Эксперты установили, что растения относятся к содержащим наркотические средства.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры в особо крупном размере».

Мужчина рассказал, что сеял мак сам, возделывал его и формировал грядки. Однако специально не полол их для маскировки кустов.

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