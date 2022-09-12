Деревянная аптека сгорела в алтайском селе

Деревянная аптека, построенная еще в 2012 году, сгорела в селе Каракокша Чойского района (Республика Алтай). Об этом сообщают « Новости Горного Алтая ».

Пожар произошел около полудня 12 сентября. По прибытию пожарные застали сильный открытый огонь. Его было сложно потушить из-за поднявшегося ветра.

Огонь локализовали в 12:25, а ликвидировали в 13:05. Для тушения использовали водоисточник — пожарный пирс на реке Саракокша, который находился в полутора километрах.

Площадь пожара составила 170 кв. м. Территория здания значительно повреждена, крыша полностью уничтожена. Погибших и пострадавших нет.

Аптека находилась в частном владении. Предварительная причина пожара: короткое замыкание.