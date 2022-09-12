Деревянная аптека сгорела в алтайском селе

Пожар произошел около полудня 12 сентября. По прибытию пожарные застали сильный открытый огонь. Его было сложно потушить из-за поднявшегося ветра.
Огонь локализовали в 12:25, а ликвидировали в 13:05. Для тушения использовали водоисточник — пожарный пирс на реке Саракокша, который находился в полутора километрах.
Площадь пожара составила 170 кв. м. Территория здания значительно повреждена, крыша полностью уничтожена. Погибших и пострадавших нет.
Аптека находилась в частном владении. Предварительная причина пожара: короткое замыкание.