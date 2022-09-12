13 сентября
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Происшествия

Деревянная аптека сгорела в алтайском селе

Деревянная аптека, построенная еще в 2012 году, сгорела в селе Каракокша Чойского района (Республика Алтай). Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».

Спичка, огонь.
Спичка, огонь.
CC0

Пожар произошел около полудня 12 сентября. По прибытию пожарные застали сильный открытый огонь. Его было сложно потушить из-за поднявшегося ветра.

Огонь локализовали в 12:25, а ликвидировали в 13:05. Для тушения использовали водоисточник — пожарный пирс на реке Саракокша, который находился в полутора километрах.

Площадь пожара составила 170 кв. м. Территория здания значительно повреждена, крыша полностью уничтожена. Погибших и пострадавших нет.

Аптека находилась в частном владении. Предварительная причина пожара: короткое замыкание.

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