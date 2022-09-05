Деревянная сельская школа сгорела дотла на Алтае

Пожар произошел в деревянной средней школе вечером 4 сентября в селе Усть-Канского района Республики Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС .

Сообщение о пожаре поступило в 17:31. Для тушения огня отправили 20 человек и 6 единиц техники. Однако, судя по фотографиям, школу спасти не удалось. Погибших и пострадавших нет. МЧС выясняет причины возгорания.

По одной из версий, школу построили в 1960 году. По другой, в 1987-м.

Глава республики Олег Хорохордин отметил, что здание входило в план по капитальному ремонту на 2023 год по программе «Модернизация школьных систем образования».

«Олег Хорохордин поручил министерству образования и и администрации Усть-Канского района принять исчерпывающие меры для того, чтобы учебный год для детей продолжился в штатном режиме», — сообщил пресс-секретарь Михаил Максимов.

В средней школе обучалось 57 детей. Предположительно, их переведут в здание начальной школы и досуговом центре. Всего в двух школах — начальной и средней — в учатся 130 детей.



