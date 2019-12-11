«Держитесь зубами за воздух»: громкое дело о травле в барнаульской школе закрыли

Уголовное дело, которое завели после громкого скандала в барнаульской школе № 101, где травили восьмиклассника, прекратили. Об этом сообщил «МК на Алтае». Мать пострадавшего ребенка недовольна и рекомендует барнаульским следователям «держаться зубами за воздух».

Уголовное дело по статье «Халатность» в отношении администрации школы прекратили из-за отсутствия состава преступления.

Следователи установили, что ученики действительно применяли психологическое и физическое насилие в отношении других школьников, но по каждому случаю администрация лицея применяла меры реагирования: с участниками конфликтов и их родителями проводились беседы, был ряд собраний, как на уровне класса, так и школы.

Мать пострадавшего мальчика Ульяна Меньшикова в Facebook прокомментировала такой исход.

«Наконец-то сегодня получила письмо из СК, которое развязало мне руки в связи с ответственностью за „неразглашение и публикацию в СМИ“ материалов нашего школьного дела. Держитесь теперь зубами за воздух, господа барнаульские следователи. Над вами теперь можно только смеяться и плакать. Встречаемся после нового года. Посмеемся вместе», — написала Меньшикова.

ЧП в лицее № 101

В середине ноября Ульяна Меньшикова сообщила, что над ее сыном систематически издеваются в школе. Он приходил домой с ранами на лице. Камеры записали, как мальчика забрасывают кусками льда, после этого он возвращается в школу с окровавленным лицом.

История получила широкий резонанс во всей России. Многие известные люди записали обращения в поддержку барнаульского школьника.