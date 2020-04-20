Дерзким похитителям елочки в Барнауле угрожают полицией

Молодой человек в спортивном костюме вырвал ель из земли у частного дома в районе ВРЗ в Барнауле. Момент похищения попал на видео и теперь хозяева просят по-хорошему вернуть дерево на место.

Видео горожане опубликовали в группе Barnaul22. Они считают это кражей с придомовой территории.

«Если до конца недели ель не вернут, будет написано заявление о краже и передано видео в правоохранительные органы. Мы своими силами и за свой счет пытаемся хоть как-то украсить нашу серую улицу. Летом высаживаем цветы в клумбу, в которую, кстати, очень любят бросать мусор проходящие мимо люди. Люди, неужели вам нравится жить в помойке?», — пишет автор ролика.

В комментариях жители города отмечают, что такие случаи совсем не редкость. Прохожие бессовестно выкапывают себе чужие цветы и другие растения.

«Петуньи садила раз пять за неделю, все выкопали себе на дачу. Сажу теперь с красивыми листьями и не цветущие», — добавила одна из подписчиц сообщества.