Дерзкий вор вынес из магазина 2,5 млн рублей в банкомате

Полицейские разыскивают злоумышленника, похитившего из магазина в Уфе банкомат с 2,5 миллиона рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Башкирии.

Полиция разыскивает мужчину, который средь бела дня похитил банкомат из супермаркета.

В полицию сообщили о краже 15 июля. Правоохранители, прибывшие на место, выяснили, что банкомат из магазина пропал днем ранее.

Они просмотрели камеру наблюдения и выяснили, как была совершена дерзкая кража.

«Мужчина зашёл в магазин под видом рабочего, старательно делал вид, что ремонтирует автомат, затем погрузил его на приготовленную грузовую тележку и спокойно вышел из торговой точки. Добычей преступника стало более 2,5 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Полицейские возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере и начали розыск преступника.