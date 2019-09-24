Буйного алтайского душителя отдали под суд

Пьяный 25-летний «Отелло» грозился задушить свою возлюбленную и даже приступил к этому, но женщина вырвалась и убежала к соседям. Молодого человека приехал забирать участковый, но тот ударил в ухо полицейского, добавив себе еще одну статью.