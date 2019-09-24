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Происшествия

Буйного алтайского душителя отдали под суд

Пьяный 25-летний «Отелло» грозился задушить свою возлюбленную и даже приступил к этому, но женщина вырвалась и убежала к соседям. Молодого человека приехал забирать участковый, но тот ударил в ухо полицейского, добавив себе еще одну статью.

Плачущая женщина.
Плачущая женщина.
Открытые источники в Интернете

Как сообщили в алтайском следкоме, 9 июля мужчина был у себя дома в селе Чоя. В пьяном виде он решил на почве ревности выяснить отношения с 35-летней сожительницей и стал душить ее, при этом говоря, что убьет.

Женщина выждала момент и прибежала к соседям. Те вызвали полицию. Спустя некоторое время на место приехал главный участковый и потребовал проехать в отделение. На это мужчина ударил кулаком в ухо стража правопорядка.

Уголовное дело об угрозе убийством и применении насилия в отношении сотрудника полиции в ближайшее время передадут в суд.

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