Буйного алтайского душителя отдали под суд

Как сообщили в алтайском следкоме, 9 июля мужчина был у себя дома в селе Чоя. В пьяном виде он решил на почве ревности выяснить отношения с 35-летней сожительницей и стал душить ее, при этом говоря, что убьет.
Женщина выждала момент и прибежала к соседям. Те вызвали полицию. Спустя некоторое время на место приехал главный участковый и потребовал проехать в отделение. На это мужчина ударил кулаком в ухо стража правопорядка.
Уголовное дело об угрозе убийством и применении насилия в отношении сотрудника полиции в ближайшее время передадут в суд.