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Происшествия

Десантник погиб из-за парашюта. Трагедия произошла в омском центре, где обрушилась казарма

В Омской области за несколько дней до Нового года погиб молодой десантник, у которого не раскрылся парашют во время тренировочного прыжка, пишет «Новый Омск».

Прыжок с парашютом
Прыжок с парашютом
СС0

Трагедия произошла пятницу 25 декабря — в 242-м учебном центре (УЦ ВДВ) подготовки младших специалистов.

Напомним, в этом центре в 2015 году обрушилась казарма — под завалами обнаружили 42 военнослужащих, из которых 23 — погибли, а некоторые выжившие потеряли конечности.

Рядовой прибыл в УЦ из Волгоградской области для прохождения срочной службы и провел там чуть больше месяца.

«Молодой человек скончался после падения с огромной высоты — он выпрыгнул с самолета, но его парашют по каким-то причинам не раскрылся», — отмечает издание.

Соболезнование родным и близким опубликовали в паблике «ВДВ Десантура».

«25 декабря погиб рядовой Александр Воропаев. Вечная память братишка, земля пухом. Соболезнование родным и близким погибшего солдата», — говорится в сообщении.

В комментариях обсуждают, сам ли десантник укладывал парашют, или же это сделал кто-то другой, и был ли проверяющий.

«Я только один раз прыгал с парашютом от взвода — и это было уже в войсках. Тогда я чуть не поседел. Всегда свой парашют укладывал сам. В учебке пара парней законтровали замок не той ниткой, благо заметил проверяющий», — отметил один из бывших десантников.

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