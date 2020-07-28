Десятилетний сибиряк спас маму из тонущего автомобиля

В деревне Гремучая Падь в Красноярском крае 10-летний мальчик спас себя и маму из тонущего автомобиля, сообщает телеканал ТВК .

Автомобиль Mazda Familia занесло на дороге, и он вылетел в пруд. За рулем была 38-летняя женщина, на заднем сиденье — ее сын, пристегнутый ремнем безопасности.

Мать мальчика рассказала, что впала в ступор, когда поняла, что двери заблокированы. Ребенок сориентировался и открыл заднюю дверь, выбрался из тонущего автомобиля, а затем помог выбраться матери.

Они сумели добраться до берега, а автомобиль ушел на дно водоема, пишет Lenta.ru.

Мальчик сказал, что не считает себя героем. По его словам, он «просто спасал маму». Женщина добавила, что мальчика никто не учил плавать, и он никогда не оказывался в подобных ситуациях.

Сын и мать прошли пешком около четырех километров до ближайшей деревни, так как никто из проезжающих водителей не остановился, а их телефоны утонули.