Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 июля 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Десятилетний сибиряк спас маму из тонущего автомобиля

В деревне Гремучая Падь в Красноярском крае 10-летний мальчик спас себя и маму из тонущего автомобиля, сообщает телеканал ТВК.

Озеро. Водоем.
Озеро. Водоем.
СС0

Автомобиль Mazda Familia занесло на дороге, и он вылетел в пруд. За рулем была 38-летняя женщина, на заднем сиденье — ее сын, пристегнутый ремнем безопасности.

Мать мальчика рассказала, что впала в ступор, когда поняла, что двери заблокированы. Ребенок сориентировался и открыл заднюю дверь, выбрался из тонущего автомобиля, а затем помог выбраться матери.

Они сумели добраться до берега, а автомобиль ушел на дно водоема, пишет Lenta.ru.

Мальчик сказал, что не считает себя героем. По его словам, он «просто спасал маму». Женщина добавила, что мальчика никто не учил плавать, и он никогда не оказывался в подобных ситуациях.

Сын и мать прошли пешком около четырех километров до ближайшей деревни, так как никто из проезжающих водителей не остановился, а их телефоны утонули.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость