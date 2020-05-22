Десятый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки зарегистрирован еще один случай смерти пациента с коронавирусом, сообщает в своем Telegram-канале региональный оперштаб.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.

По данным на утро 22 мая, в регионе зафиксировано 10 смертельных случаев у пациентов, инфицированных коронавирусом.

«В семи случаях причиной смерти явилось тяжелое течение коронавирусной инфекции, по двум проводятся паталогоанатомические исследования, в одном случае установлено, что коронавирусная инфекция не являлась непосредственной причиной смерти», — разъяснили в оперштабе.

21 мая губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании местного правительства сообщил о девяти случаях: шесть смертей — подтвержденные, по трем — определяли причины.

В региональном минздраве рассказали, что все умершие с COVID-19 имели ряд тяжелых соматических заболеваний, поэтому паталогоанатомические исследования занимают определенный промежуток времени.

«Только по конечным результатам устанавливается непосредственная причина смерти», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, на утро сегодняшнего дня в Алтайском крае выявлено 1185 случаев заражения.