Десятки барнаульцев пострадали от мошенников, требующих по 5 тыс. руб. за замену электросчетчиков

Как отмечают в городской администрации, лжеэнергетики предлагают жильцам многоквартирных домов платную замену действующих электросчетчиков, подставляя их под крупные штрафы.

Между тем, согласно букве закона, с июля 2020 года за установку и за сами счетчики платить не нужно — Барнаульская горэлектросеть устанавливает их своим абонентам бесплатно.

«На сегодняшний день от лжеэнергетиков, по данным Барнаульской горэлектросети, пострадало 42 абонента. Каждый из них заплатил за счетчик почти 5 000 рублей. Реальная стоимость прибора не превышает 1000 рублей, а БГЭС и вовсе заменила бы его бесплатно. Стоит отметить, что чаще всего незваные гости ссылаются на окончание сроков поверки электросчетчика, составляют заказ-наряды и акты приемки, которые по внешнему виду приближены к официальным бланкам», — говорится в сообщении городских властей.

Проблема заключается еще и в том, что после замены счетчика самозванцами с него незаконно снимаются пломбы без приглашения представителя Барнаульской горэлектросети.

В итоге суммы штрафов за такое вмешательство по актам неучтенного потребления достигают 30 тысяч, а порой и 50 тысяч рублей.