Десятки пострадавших, есть жертвы: автобус и автомобиль сорвались с обрыва под Новороссийском

Сообщается, что все погибшие — пассажиры легкового автомобиля. Среди них двое несовершеннолетних.
В автобусе, по данным МЧС, был 41 человек. В легковом автомобиле находились четверо.
Авария произошла у поселка Верхнебаканский, на 16-м километре автодороги А-146 Новороссийск — Керчь. Экскурсионный автобус Hyundai, принадлежащий санаторию «Эллада», столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Touareg.
Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Пуликовский заявил, что пострадавших доставили в больницы, пишет RT.
Следком возбудил уголовное дело.