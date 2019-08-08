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Происшествия

Десятки пострадавших, есть жертвы: автобус и автомобиль сорвались с обрыва под Новороссийском

Под Новороссийском автобус с туристами столкнулся с легковым автомобилем, обе машины упали в обрыв глубиной около 30 метров, сообщают РИА Новости. Погибли три человека, пострадали 32.

Полиция.
Полиция.
mvd.ru

Сообщается, что все погибшие — пассажиры легкового автомобиля. Среди них двое несовершеннолетних.

В автобусе, по данным МЧС, был 41 человек. В легковом автомобиле находились четверо.

Авария произошла у поселка Верхнебаканский, на 16-м километре автодороги А-146 Новороссийск — Керчь. Экскурсионный автобус Hyundai, принадлежащий санаторию «Эллада», столкнулся с легковым автомобилем Volkswagen Touareg.

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Пуликовский заявил, что пострадавших доставили в больницы, пишет RT.

Следком возбудил уголовное дело.

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