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Происшествия

87 детей отравились в поезде на Кубани

87 детей, которые ехали в поезде Мурманск — Адлер, получили отравление легкой и средней тяжести. Сейчас они находятся в больнице в Туапсе.

Скорая помощь. Реанимация.
Скорая помощь. Реанимация.
Михаил Хаустов

Минздрав Краснодарского края сообщает, что у детей была обнаружена кишечная инфекция.

«В Туапсинской ЦРБ № 1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — восемь», — цитирует ведомство РБК.

Дети ехали организованной турфирмой группой в детский оздоровительный лагерь «Морская волна».

После приема пищи у них поднялась температура и возникли признаки диареи.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что причиной отравления мог стать норовирус второго типа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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