5 июля
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Происшествия

Детей в новосибирском лагере закрыли на карантин, но родителям не говорят о причинах

Детей отправили на смену в детский лагерь "Зеленая Республика" в Новосибирске 23 июня. А 3 июля дней большую часть ребят попросили забрать из-за карантина, точную причину которого родители не знают, сообщает "КП-Новосибирск".

Детей отправили по домам, а в лагере объявили карантин.
Детей отправили по домам, а в лагере объявили карантин.
"КП-Новосибирск"

Некоторым родителям сообщили, что в лагере сломался насос и не осталось воды.

Но когда детей стали забирать, у части из них нашли чесотку.

Родители предположили, что это и есть настоящая причина карантина.

Однако позже им стали звонить из больницы и опрашивать насчет симптомов энтеровируса.

За закрытыми воротами лагеря остались три отряда - это около сотни человек. Кроме новосибирских отдыхающих, в лагере были еще и дети из ЛНР.

Детский лагерь.
Детский лагерь.
СС0

Их обещают отправить домой только после окончания карантина, который объявили на 10 дней. Больных детей с температурой изолировали от здоровых.

Смена должна была закончиться 6 июля, но теперь неизвестно, когда дети смогут вернуться к родителям. Отправлять их сейчас в долгую дорогу - риск для здоровья.

Известно, что одного ребенка увезли на скорой с признаками ОРВИ. Однако ОРВИ точно не у всех. Родители подозревают, что у детей может быть вирус Коксаки - энетровирус, который вызывает и температуру, и рвоту, и понос.

В Центре детского, семейного отдыха и оздоровления при министерстве труда и соцразвития Новосибирской области, где приобретались путевки, пообещали вернуть деньги тем, кто покупал их за свой счет. Однако комментировать ситуацию там отказались.

Ранее около 70 детей отравились в детском лагере в Приамурье.

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