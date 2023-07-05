Детей в новосибирском лагере закрыли на карантин, но родителям не говорят о причинах

Некоторым родителям сообщили, что в лагере сломался насос и не осталось воды.
Но когда детей стали забирать, у части из них нашли чесотку.
Родители предположили, что это и есть настоящая причина карантина.
Однако позже им стали звонить из больницы и опрашивать насчет симптомов энтеровируса.
За закрытыми воротами лагеря остались три отряда - это около сотни человек. Кроме новосибирских отдыхающих, в лагере были еще и дети из ЛНР.
Их обещают отправить домой только после окончания карантина, который объявили на 10 дней. Больных детей с температурой изолировали от здоровых.
Смена должна была закончиться 6 июля, но теперь неизвестно, когда дети смогут вернуться к родителям. Отправлять их сейчас в долгую дорогу - риск для здоровья.
Известно, что одного ребенка увезли на скорой с признаками ОРВИ. Однако ОРВИ точно не у всех. Родители подозревают, что у детей может быть вирус Коксаки - энетровирус, который вызывает и температуру, и рвоту, и понос.
В Центре детского, семейного отдыха и оздоровления при министерстве труда и соцразвития Новосибирской области, где приобретались путевки, пообещали вернуть деньги тем, кто покупал их за свой счет. Однако комментировать ситуацию там отказались.
Ранее около 70 детей отравились в детском лагере в Приамурье.