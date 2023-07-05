Детей в новосибирском лагере закрыли на карантин, но родителям не говорят о причинах

Детей отправили на смену в детский лагерь "Зеленая Республика" в Новосибирске 23 июня. А 3 июля дней большую часть ребят попросили забрать из-за карантина, точную причину которого родители не знают, сообщает " КП-Новосибирск ".

Детей отправили по домам, а в лагере объявили карантин.

Некоторым родителям сообщили, что в лагере сломался насос и не осталось воды.

Но когда детей стали забирать, у части из них нашли чесотку.

Родители предположили, что это и есть настоящая причина карантина.

Однако позже им стали звонить из больницы и опрашивать насчет симптомов энтеровируса.

За закрытыми воротами лагеря остались три отряда - это около сотни человек. Кроме новосибирских отдыхающих, в лагере были еще и дети из ЛНР.

Детский лагерь. СС0

Их обещают отправить домой только после окончания карантина, который объявили на 10 дней. Больных детей с температурой изолировали от здоровых.

Смена должна была закончиться 6 июля, но теперь неизвестно, когда дети смогут вернуться к родителям. Отправлять их сейчас в долгую дорогу - риск для здоровья.

Известно, что одного ребенка увезли на скорой с признаками ОРВИ. Однако ОРВИ точно не у всех. Родители подозревают, что у детей может быть вирус Коксаки - энетровирус, который вызывает и температуру, и рвоту, и понос.

В Центре детского, семейного отдыха и оздоровления при министерстве труда и соцразвития Новосибирской области, где приобретались путевки, пообещали вернуть деньги тем, кто покупал их за свой счет. Однако комментировать ситуацию там отказались.

Ранее около 70 детей отравились в детском лагере в Приамурье.