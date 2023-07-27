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Происшествия

Дети на мопеде сбили выходившую из автобуса девушку в Бийске

Двое на вид десятилетних мальчиков на мопеде сбили молодую девушку днем 26 июля, сообщают очевидцы в Telegram-канал "ЧП Бийск".

Дети на мопеде сбили девушку.
Дети на мопеде сбили девушку.
t.me/biysknews1

Дети решили объехать автобус справа, со стороны остановки, а не слева. В этот момент из транспорта выходила девушка.

О состоянии пострадавшей не сообщается.

Комментаторы возмутились, что маленькие дети в принципе разъезжают на мопеде. По их мнению, технику нужно изъять совсем, а родителей наказать.

Госавтоинспекция не единожды за лето сообщала о случаях, когда подростки на велосипедах, мопедах и мотоциклах травмировали себя и других.

При этом управлять мопедом разрешено только с водительским удостоверением любой категории. А получить его можно с 16 лет.

Ранее в Барнауле разыскивали водителя, который сбил ребенка на квадроцикле.

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