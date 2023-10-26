28 октября
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Дети отравились на всероссийском цирковом конкурсе

Во время циркового конкурса в Перми отравился 21 ребенок, 13 детей госпитализировали, сообщает Shot.

Еда, кухня, готовка.
Еда, кухня, готовка.
pixabay.com/

Дети завтракали и обедали в кафе при местной гостинице.

Сейчас у 13 юных артистов высокая температура и рвота. У них диагностировали норовирус.

В кафе проводят проверку.

Ранее в Барнауле из-за антисанитарии закрыли шаурмичную.

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