Дети отравились на всероссийском цирковом конкурсе

Дети завтракали и обедали в кафе при местной гостинице.
Сейчас у 13 юных артистов высокая температура и рвота. У них диагностировали норовирус.
В кафе проводят проверку.
Во время циркового конкурса в Перми отравился 21 ребенок, 13 детей госпитализировали, сообщает Shot.
Дети завтракали и обедали в кафе при местной гостинице.
Сейчас у 13 юных артистов высокая температура и рвота. У них диагностировали норовирус.
В кафе проводят проверку.
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