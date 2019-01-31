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Дети спасли создательницу фэйковых интернет-магазинов из Барнаула от тюрьмы

Жительница Барнаула создала несколько фальшивых интернет магазинов и обманула 17 человек со всей России. Ее осудили за мошенничество, но ей удалось избежать реального срока — судья оставил женщину на свободе, потому что у той два малолетних ребенка.

Полиция.
Полиция.
Анна Зайкова, altapress.ru

Как сообщает прокуратура Алтайского края, женщина на своих сайтах предлагала купить электронику популярных брендов по ценам ниже рыночных. Там говорилось, что интернет-магазин может отправить товары в любой регион по почте.

Предприимчивая мамаша даже объявила акцию: при полной оплате заказанного товара и стоимости его доставки в размере 300 рублей покупателю предоставляется второй аналогичный товар бесплатно.

Правоохранители установили, что женщина получила от клиентов 70 тыс. рублей. Высылать им технику она даже не собиралась.

В результате мошенница получила 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года.

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