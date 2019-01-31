Дети спасли создательницу фэйковых интернет-магазинов из Барнаула от тюрьмы

Жительница Барнаула создала несколько фальшивых интернет магазинов и обманула 17 человек со всей России. Ее осудили за мошенничество, но ей удалось избежать реального срока — судья оставил женщину на свободе, потому что у той два малолетних ребенка.

Как сообщает прокуратура Алтайского края, женщина на своих сайтах предлагала купить электронику популярных брендов по ценам ниже рыночных. Там говорилось, что интернет-магазин может отправить товары в любой регион по почте.

Предприимчивая мамаша даже объявила акцию: при полной оплате заказанного товара и стоимости его доставки в размере 300 рублей покупателю предоставляется второй аналогичный товар бесплатно.

Правоохранители установили, что женщина получила от клиентов 70 тыс. рублей. Высылать им технику она даже не собиралась.

В результате мошенница получила 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года.