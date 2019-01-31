Дети спасли создательницу фэйковых интернет-магазинов из Барнаула от тюрьмы

Как сообщает прокуратура Алтайского края, женщина на своих сайтах предлагала купить электронику популярных брендов по ценам ниже рыночных. Там говорилось, что интернет-магазин может отправить товары в любой регион по почте.
Предприимчивая мамаша даже объявила акцию: при полной оплате заказанного товара и стоимости его доставки в размере 300 рублей покупателю предоставляется второй аналогичный товар бесплатно.
Правоохранители установили, что женщина получила от клиентов 70 тыс. рублей. Высылать им технику она даже не собиралась.
В результате мошенница получила 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года.