«Дети спят, сидя под столом»: из-за страшного потопа жильцы барнаульского дома оставляют квартиры

В ночь с субботы на воскресенье в барнаульском доме на ул. Дзержинского, 27 случилась крупная коммунальная авария: с потолка потоками полилась грязная вода, а электропроводка начала искрить. Один из жильцов рассказал, что семья вынуждена была оставить квартиру, потому боялась в ней находиться. Подробности — в материале altapress.ru .

Коммунальная эпопея этого дома тянется еще с 5 марта 2013 года. Тогда рухнула крыша, а от прорыва труб с горячей водой, которые проходят по ней, затопило верхние этажи.

По словам жильцов, в апреле того же года управляющая компания поставила временные заплатки из тонкого металлопрофиля и пообещала, что к зиме сделает новую кровлю.

После этого у дома поменялись две управляющие компании. И только в ноябре 2019 года старую кровлю демонтировали. По словам жильцов, для этого УК собрала подписи с собственников и пообещала закончить ремонт крыши к марту 2020 года.



«Мы переживали, как будем зимовать с открытой крышей. На что они сказали — не беспокойтесь, главное, чтобы не пошел дождь», — рассказывает жительница дома Эмилия Некрасова. Строители установили новую стропильную систему, ничем не закрытую сверху.

Коммунальная авария на ул. Дзержинского , 27 Эмилия Некрасова

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Горя добавило и точто трубы с горячей водой проходят по чердачному помещению и они открыты. Снег от соприкосновения с ними таял — в комнаты верхних этажей побежали потоки грязной воды.





«У нас бытовая техника выходит из строя, мебель приходит в негодность. Мы переживаем очень сильно. Дети мерзнут и болеют. А спят и вовсе, сидя под столом. В воскресенье мы просто сбежали, у нас замыкает электричество. Все дымится. Страшно жить», — рассказывает Некрасова.

Коммунальная авария на ул. Дзержинского , 27 Эмилия Некрасова

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Жители дома пытаются найти выход из сложившейся ситуациино в ответ — тишина. Как со стороны властейтак и с УК.«Управляющая компания принимает заявки удаленноно нашу не приняли. А компаниякоторая занимается ремонтом крышипохожезабыла наш адрес и не может найти дом. Мы с жильцами обратились в городскую администрацию. Нам сказаличто нашу заявку будут рассматривать в течении 30 дней», — возмущается Некрасова.