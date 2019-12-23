Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 декабря -8°C

«Дети спят, сидя под столом»: из-за страшного потопа жильцы барнаульского дома оставляют квартиры

В ночь с субботы на воскресенье в барнаульском доме на ул. Дзержинского, 27 случилась крупная коммунальная авария: с потолка потоками полилась грязная вода, а электропроводка начала искрить. Один из жильцов рассказал, что семья вынуждена была оставить квартиру, потому боялась в ней находиться. Подробности — в материале altapress.ru.

Коммунальная авария на ул. Дзержинского, 27
Коммунальная авария на ул. Дзержинского, 27
Эмилия Некрасова

Коммунальная эпопея этого дома тянется еще с 5 марта 2013 года. Тогда рухнула крыша, а от прорыва труб с горячей водой, которые проходят по ней, затопило верхние этажи.

По словам жильцов, в апреле того же года управляющая компания поставила временные заплатки из тонкого металлопрофиля и пообещала, что к зиме сделает новую кровлю.

После этого у дома поменялись две управляющие компании. И только в ноябре 2019 года старую кровлю демонтировали. По словам жильцов, для этого УК собрала подписи с собственников и пообещала закончить ремонт крыши к марту 2020 года.

«Мы переживали, как будем зимовать с открытой крышей. На что они сказали — не беспокойтесь, главное, чтобы не пошел дождь», — рассказывает жительница дома Эмилия Некрасова. Строители установили новую стропильную систему, ничем не закрытую сверху.

Коммунальная авария на ул. Дзержинского, 27
Коммунальная авария на ул. Дзержинского, 27
Эмилия Некрасова


Горя добавило и то, что трубы с горячей водой проходят по чердачному помещению и они открыты. Снег от соприкосновения с ними таял — в комнаты верхних этажей побежали потоки грязной воды.



«У нас бытовая техника выходит из строя, мебель приходит в негодность. Мы переживаем очень сильно. Дети мерзнут и болеют. А спят и вовсе, сидя под столом. В воскресенье мы просто сбежали, у нас замыкает электричество. Все дымится. Страшно жить», — рассказывает Некрасова.

Коммунальная авария на ул. Дзержинского, 27
Коммунальная авария на ул. Дзержинского, 27
Эмилия Некрасова


Жители дома пытаются найти выход из сложившейся ситуации, но в ответ — тишина. Как со стороны властей, так и с УК.

«Управляющая компания принимает заявки удаленно, но нашу не приняли. А компания, которая занимается ремонтом крыши, похоже, забыла наш адрес и не может найти дом. Мы с жильцами обратились в городскую администрацию. Нам сказали, что нашу заявку будут рассматривать в течении 30 дней», — возмущается Некрасова.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость