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Происшествия

Дети упали со строящейся горки и получили серьезные переломы

Дети получили травмы, упав со строящейся горки.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Это произошло в Хакасии.

Накануне более 10 детей играли на площади, где велось строительство деревянной горки, указывает НГС. При катании обрушилась посадочная платформа горки, и несколько детей упали с трехметровой высоты.

У девочек 10 и 11 лет зафиксировали переломы ног, мальчик получил травму позвоночника и 7-летняя девочка ушибы.

Произошедшее — на контроле работников Следственного комитета.

Ранее ребенок травмировал позвоночник на горке с тюбами в Барнауле. Девятилетний мальчик катался вместе со своим отцом на территории спорткомплекса в районе Затона.

Во время одного из спусков ребенок выпал из "плюшки" и был госпитализирован с повреждениями. А девочка в Барнауле скатилась с горки и попала под машину.

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