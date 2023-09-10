Дети в алтайском селе ходят в школу по мосту, который еле держится

Мост довольно узкий, сделан из металла и дерева. В одном месте конструкция пошла дугой, в другом - просел к воде.
Ремонтом не занимается местная администрация, так что школьники вынуждены ходить на занятия по опасному мосту.
Народный фронт опубликовал фотографию моста, по которому дети вынуждены ходить в школу в селе Столбово Каменского района.
Мост довольно узкий, сделан из металла и дерева. В одном месте конструкция пошла дугой, в другом - просел к воде.
Ремонтом не занимается местная администрация, так что школьники вынуждены ходить на занятия по опасному мосту.
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