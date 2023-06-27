Снятие и порча. Алтайское министерство требует от золотодобытчиков миллионы за ущерб лесфонду

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края требует в суде взыскать более 73 млн рублей с барнаульской фирмы «Агротрейд», имеющей лицензию на добычу золота на Салаире. Этой суммой ведомство оценивает ущерб, причиненный фирмой лесному фонду в результате самовольного снятия и порчи почвы. Минприроды не первый раз судится с компанией, добывающей золото, из-за вреда природе. Но, пожалуй, впервые оно требует возместить ущерб в столь крупном размере.

Ущерб в тайге Заринского района

Фирма «Агротрейд», несмотря на вполне аграрное название, добывает россыпное золото - лицензию она получила еще в декабре 2010 года.

В прессе о ней не писали, да и работа ее никому особо не видна (кроме, конечно, сотрудников): участки расположены в довольно глухой тайге - в Заринском районе на речушке Баудёнок, километрах в 50 к юго-востоку от станции Аламбай.

"Ручей Бауденок, на котором копают, находится за пределами национального парка "Салаир". Но через реку Бауда и Тогул ее воды попадают в нацпарк", - объясняет Алексей Грибков, координатор группы общественного экологического мониторинга «Общероссийского народного фронта» в Алтайском крае.

Между тем, уйти от придирчивых глаз экологов-общественников фирме все же не удалось. В итоге минприроды подало иск. Как полагают эксперты ведомства, фирма причинила ущерб государственному лесному фонду на 73,16 млн рублей "в результате самовольного снятия и порчи почвы".

В районе станции Аламбай. ВК/Лола Смирнова.

Со своей стороны фирма тоже подала иск к минприроды. Из него следует: у нее не заключен договор аренды участка (и в суде она намерена добиться его заключения).

Размер денежных требований министерства для фирмы весьма чувствительный. По данным rusprofile.ru, ее выручка в 2022 году составила 32 млн рублей, так что рассчитанный ведомством ущерб превышает этот показатель более чем вдвое. Оба дела пока далеки до завершения.

Экологи начинают и выигрывают

Это отнюдь не первый иск к компаниям, добывающим золото на Алтае, из-за разрушения ими экосистем. И, надо сказать, до сих пор все процессы выигрывали сторонники зеленой повестки, а не промышленники.

В 2019 году к старательской артели «Дорожная» предъявило претензии минприроды края. Ведомство констатировало: артель более четырех лет самовольно, без договора аренды участков, добывала золото в Солонешенском районе. И при этом разрушила почву и изменила русло реки Быстрая.

Суд решил: артель обязана привести поврежденные участки в состояние, пригодное для ведения лесного хозяйства. Ущерб с нее, однако, не взыскивали.

Место, где добывала золото фирма "Ануй". Фото от 1 мая 2023 года. ОНФ.

Примерно в то же время случился скандал с фирмой «Ануй», добывавшей золото в том же Солонешенском районе, но на речке Ануй - близ села Топольное. Внимание к ее деятельности привлекли экологи и местные жители, заявившие о разрушении речной долины.

Сами добытчики утверждали, что используют наиболее экологичный способ добычи на основе замкнутого водооборота, а в проект заложены расходы на рекультивацию территории. Однако проиграли суд - противоположной стороной были на сей раз экологи-общественники.

В суде экологи заявили о нарушении природоохранного законодательства, и их аргументы приняли - фирму обязали прекратить добычу и привести лесные участки в прежнее состояние. Суд закончился в 2019 году. А вот заявление о взыскании ущерба окружающей среде тоже не подавалось.

При этом, по словам Алексея Грибкова, рекультивация "в полном смысле" так и не проведена: "В прибрежно-защитной полосе Ануя так и лежат отвалы грунтов, что и показывают наши майские фотографии".

Место, где добывала золото фирма "Ануй". Фото от 1 мая 2023 года. ОНФ.

Практика взыскания ущерба

Интересно в этом смысле и другое разбирательство. После фирмы "Ануй" добывать золото в Солонешенском районе взялась новосибирская «Артель Солнечная» - на нее переоформили лицензию "Ануя".

"Артель Солнечная" попыталась зайти на участок «Россыпь реки Щепета и реки Солонешная». Но даже не смогла приступить к работе: госэкспертиза выдала отрицательное заключение на ее проекты освоения лесов.

После обследования участка выяснилось, что на нем растут краснокнижные растения - кандык сибирский и рябчик шахматный. А любая хозяйственная деятельность, ведущая к сокращению численности этих растений и ухудшающая среду их обитания, запрещена.

И вот сейчас «Артель Солнечная» сама судится с минприроды - намерена добиться выдачи положительного заключения. Иск подан в марте 2023 года и находится на рассмотрении в арбитраже.

Экотропа. Солонешенский район. РГО.

Так или иначе, практика взыскания ущерба в целом по стране только начала нарабатываться, рассказал Алексей Грибков. По его словам, свою роль в этом сыграли и разливы нефти на Севере.

Иск к фирме "Агротрейд" о взыскании ущерба лесному фонду эколог считает самым крупным в Алтайском крае. В целом же по стране за нанесение вреда природе уже предъявляются претензии на сотни миллионов рублей, причем в ряде случаев они превышают миллиард.

Что известно о фирме «Агротрейд»

Что касается фирмы «Агротрейд», то с октября 2022 года ее собственник – новосибирская компания «Сибколдтрейд-2». До этого учредителями были физлица с новосибирским ИНН, следует из информации rusprofile.ru.

В районе станции Аламбай. Отряд "Караван", ВКонтакте.

По данным госреестра, фирма получила лицензию на пользование недрами БАР 01965 БР в декабре 2010 года (до 31 декабря 2023 года). Лицензия предусматривает геологическое изучение и добычу золота в Заринском районе.

В 2022 году рост выручки фирмы "Агротрейд" составил плюс 11 804% к 2021 году, что может свидетельствовать о начале активной экономической деятельности именно в 2022-м.