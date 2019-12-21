Алтайские экологи через суд выгнали золотодобытчика с красивой речки

Алтайский краевой суд подтвердил решение нижестоящей судебной инстанции, согласно которому старатели, добывающие золото на реке Ануй в Солонешенском районе, должны прекратить эту деятельность и восстановить все, что здесь нарушили. Решение вступило в силу, сообщил в Facebook координатор группы общественного экологического мониторинга ОНФ в крае Алексей Грибков.

Добыча прекращается

Против золотодобычи в Солонешенском районе выступали биологи, географы, археологи и активно протестовали местные жители. Однако в 2018 году недропользователь принялся уничтожать природу Солонешенского района.

Экологи утверждали, что старатели грубо нарушат природоохранное законодательство и требовали запретить им добычу и восстановить разрушенную природу. Решение в пользу экологов и жителей вынес Центральный райсуд, его правомерность подтвердил Алтайский краевой суд.

Добыча россыпного золота на реке Ануй должна прекратиться.

Содействовал нарушителям

Однако отдельные моменты судебного процесса вызвали у Грибкова, так сказать, недоумение.

«Просто обескураживает позиция федеральных природоохранных органов. Мало того, что Росприроднадзор на протяжении всего времени, пока длились судебные тяжбы, „не видел“ никаких нарушений, так он ещё и оказывал всемерное содействие незаконной деятельности. Уже после принятия решения Центральным райсудом этот орган, призванный охранять природу, выдал фирме „Ануй“ разрешение на добывание растений, занесённых в Красную книгу России», — возмущается он.

Эти разрешения золотодобытчик представили в суде апелляционной инстанции.

«Это выглядит настолько нелепо, ведь в течение всего судебного процесса в первой инстанции золотопромышленники доказывали, что никаких редких растений на используемой территории нет. И помогали им в этом отдельные «учёные», явно не обременённые такими старомодными качествами, как честь, совесть и профессиональный долг, — сказал Алексей Грибков.

Вышел за пределы

Как рассказал Алексей Грибков, добывание охраняемых законом растений и животных допускается в исключительных случаях, и недропользование не предусмотрено в качестве цели такого добывания.

Он считает, что Росприроднадзор вышел за пределы своих полномочий.

«Мы просим Генеральную прокуратуру дать оценку действиям Росприроднадзора и принять необходимые меры реагирования на эту вопиющую ситуацию. Фактически действия федерального природоохранного органа являются преодолением решения суда, и говорят об очевидном сговоре с компанией-нарушителем», — заявляет Алексей Грибков.

Экологи говорят, что будут добиватьс исполнения вступившего в законную силу судебного решения.