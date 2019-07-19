Суд поставил точку в многолетней войне экологов и золотодобытчиков в Алтайском крае

Суд в Барнауле встал на сторону жителей Солонешнеского района и экологов, которые требовали запретить добычу золота на реке Ануй. Об этом рассказал координатор группы общественного экологического мониторинга ОНФ в Алтайском крае Алексей Грибков. Согласно решению суда, бизнесмены обязаны не только прекратить золотодобычу, но и восстановить нарушенные земли.

С иском в суд обратилась краевая общественная организация «Экологический актив». Противостояние между жителями района и компанией «Ануй», которая развернула добычу полезных ископаемых на реке, началось ещё в 2013 году. Судебный процесс растянулся почти на целый год.

Против золотодобычи в Солонешенском районе выступали биологи, географы, археологи и активно протестовали местные жители. Однако в 2018 году недропользователь принялся уничтожать природу Солонешенского района, отмечает Грибков.

«В творимых золотодобывающим предприятием безобразиях смогли убедиться даже советник президента Российской Федерации Михаил Федотов и председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, которые лично побывали на разработках», — добавил он.

Нарушения природоохранного законодательства со стороны золотодобывающей компании нашли своё подтверждение в суде. Экологическая экспертиза доказала наличие в границах горного отвода популяций редких и исчезающих видов растений и животных, занесённых в красные книги России и Алтайского края.

Добыча золота на Ануе. Алексей Грибков

Эксперты указали, что в случае продолжения работ природные объекты будут полностью уничтожены, а ущерб государству составит более миллиарда рублей.

Алексей Грибков,

эколог:

На протяжении всего времени, когда простые люди боролись с варварским разрушением речной долины, имеющие все полномочия надзорные органы бездействовали. Ни прокуратура, ни Росприроднадзор не находили никаких нарушений (последняя прокурорская проверка завершилась за месяц до судебного решения и нарушений не выявила) и отвечали отписками на обращения общественности. Нашлись и «учёные», которые по заказу золотодобытчиков обосновали якобы «правомерность» всех этих безобрази.

Теперь компания должна прекратить работы и восстановить земли. Согласно законодательству, у бизнесменов есть месяц на обжалование решения.

Добыча золота на Ануе. опубликовано на странице Даниила Бессарабова в Facebook.com

Ранее гендиректор фирмы Александр Лубенец называл происходящее в Солонешенском районе экологическим шантажом. На встрече с представителями президентского совета по правам человека он заявил, что в районе «нищета и вымирание», а местные «ходят по золоту и живут в нищете». Бизнесмен говорит, что готов инвестировать в инфраструктуру района, платить налоги, а его целенаправленно травят.

Месторождение реки Ануй содержит 57 кг золота.