Экологи хотят через суд запретить добычу золота в Алтайском крае

Добычу золота в окрестностях села Топольное ведет компания «Ануй», которую возглавляет новосибирский бизнесмен Александр Лубенец. Экологи считают, что деятельность предприятия приводит к уничтожению популяций редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в красные книги РФ и Алтайского края.
Общественники заявили, что золотодобытчики нарушили требования Лесного, Водного и Земельного кодексов РФ, федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О животном мире», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», «Об экологической экспертизе».
В 2017 году гендиректор компании «Ануй» пытался договориться с местными жителями мирным путем. Но все 125 участников схода села Топольное проголосовали против добычи золота в пойме реки и его притоков, сообщала «Российская газета». Тополинцы беспокоились, что старатели могут случайно разрушить неучтенные скотомогильники. К тому же в 1994 году сельчане уже пострадали от золотодобытчиков.
Как рассказывал «РГ» бывавший в этих местах декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Сергей Мансков, чтобы начать мыть золотоносный песок, нужно снять «подушку» (аллювиальные отложения): «А эта галька иногда на три метра вниз уходит, а иногда и на все шесть. После таких манипуляций остается марсианский пейзаж», — говорит Мансков.
Старатели из 90-х намыли свое и бросили участок вместе с техникой, не выровняв землю. Сейчас, по словам очевидцев, на этом месте остались уродливые валы камней, сорная трава и болотины с комарами и мошкой. За 24 года ничего не изменилось, и сельчане опасаются, что в этот раз все будет точно так же.
Опасения тополинцев разделили и районные депутаты — и единогласно проголосовали против появления золотодобывающего предприятия. Поддержал сельчан и первый зампред краевого правительства Александр Лукьянов. Региональное министерство природных ресурсов и экологии прошлым летом отказало «Аную» в предоставлении аренды лесных участков.
Однако новосибирский бизнесмен оказался настойчивым и пошел в суд. Лубенец выигрывал один процесс за другим, и даже предоставил справки от различных экспертов и ведомств об отсутствии на заявленных участках краснокнижной флоры и фауны. В конце концов он получил лицензию на добычу золота, которая действительна до 2028 года.
Арбитраж признал отказ регионального минприроды недействительным. Ведомство было вынуждено подчиниться. Министр отправил компании «Ануй» письмо о необходимости принять исчерпывающие меры по соблюдению природоохранного законодательства.
В июле сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН передали письмо в правительство края. В нем они напомнили, что рядом с золотодобычей находятся объект культурного наследия федерального значения Денисова пещера, а также другие всемирно известные археологические памятники.
Координатор группы экологического мониторинга алтайского отделения ОНФ Алексей Грибков заявил, что в долине Ануя и в самой реке в границах горного отвода экологи провели новое исследование и документально зафиксировали присутствие растений и животных, занесенных в Красные книги. У специалистов возникли сомнения в достоверности справок, которые предоставлял в суд гендиректор золотодобывающей компании.
По российскому законодательству, деятельность, способная привести к нарушению среды обитания краснокнижных организмов, не допускается. В Солонешенском районе начался сбор подписей под петицией против золотодобычи в пойме Ануя и его притоков. Среди подписавшихся оказался даже фермер из Америки Джастас Уолкер. А экологи пошли в суд.
Организация «Экологический актив» требует прекратить деятельность по добыче россыпного золота на реках Ануй и Щепета в Солонешенском районе Алтайского края, восстановить естественное русло реки Ануй, рекультивировать участок за счет собственных средств компании.
Первое судебное заседание назначено на 4 октября в Центральном районном суде.