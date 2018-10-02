Экологи хотят через суд запретить добычу золота в Алтайском крае

Общественная организация «Экологический актив» обратилась в суд с требованием прекратить добычу россыпного золота на реке Ануй в Солонешенском районе. По мнению общественников, золотодобывающая компания грубо нарушает природоохранное законодательство. Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог и член ОНФ Алексей Грибков.

Добычу золота в окрестностях села Топольное ведет компания «Ануй», которую возглавляет новосибирский бизнесмен Александр Лубенец. Экологи считают, что деятельность предприятия приводит к уничтожению популяций редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в красные книги РФ и Алтайского края.

Общественники заявили, что золотодобытчики нарушили требования Лесного, Водного и Земельного кодексов РФ, федеральных законов «Об охране окружающей среды», «О животном мире», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», «Об экологической экспертизе».

В 2017 году гендиректор компании «Ануй» пытался договориться с местными жителями мирным путем. Но все 125 участников схода села Топольное проголосовали против добычи золота в пойме реки и его притоков, сообщала «Российская газета». Тополинцы беспокоились, что старатели могут случайно разрушить неучтенные скотомогильники. К тому же в 1994 году сельчане уже пострадали от золотодобытчиков.

Как рассказывал «РГ» бывавший в этих местах декан факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Сергей Мансков, чтобы начать мыть золотоносный песок, нужно снять «подушку» (аллювиальные отложения): «А эта галька иногда на три метра вниз уходит, а иногда и на все шесть. После таких манипуляций остается марсианский пейзаж», — говорит Мансков.

Добыча золота на Ануе. Алексей Грибков

Старатели из 90-х намыли свое и бросили участок вместе с техникой, не выровняв землю. Сейчас, по словам очевидцев, на этом месте остались уродливые валы камней, сорная трава и болотины с комарами и мошкой. За 24 года ничего не изменилось, и сельчане опасаются, что в этот раз все будет точно так же.

Опасения тополинцев разделили и районные депутаты — и единогласно проголосовали против появления золотодобывающего предприятия. Поддержал сельчан и первый зампред краевого правительства Александр Лукьянов. Региональное министерство природных ресурсов и экологии прошлым летом отказало «Аную» в предоставлении аренды лесных участков.

Однако новосибирский бизнесмен оказался настойчивым и пошел в суд. Лубенец выигрывал один процесс за другим, и даже предоставил справки от различных экспертов и ведомств об отсутствии на заявленных участках краснокнижной флоры и фауны. В конце концов он получил лицензию на добычу золота, которая действительна до 2028 года.

Солонешенский район. Анна Зайкова

Арбитраж признал отказ регионального минприроды недействительным. Ведомство было вынуждено подчиниться. Министр отправил компании «Ануй» письмо о необходимости принять исчерпывающие меры по соблюдению природоохранного законодательства.

В июле сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН передали письмо в правительство края. В нем они напомнили, что рядом с золотодобычей находятся объект культурного наследия федерального значения Денисова пещера, а также другие всемирно известные археологические памятники.

Координатор группы экологического мониторинга алтайского отделения ОНФ Алексей Грибков заявил, что в долине Ануя и в самой реке в границах горного отвода экологи провели новое исследование и документально зафиксировали присутствие растений и животных, занесенных в Красные книги. У специалистов возникли сомнения в достоверности справок, которые предоставлял в суд гендиректор золотодобывающей компании.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

По российскому законодательству, деятельность, способная привести к нарушению среды обитания краснокнижных организмов, не допускается. В Солонешенском районе начался сбор подписей под петицией против золотодобычи в пойме Ануя и его притоков. Среди подписавшихся оказался даже фермер из Америки Джастас Уолкер. А экологи пошли в суд.

Организация «Экологический актив» требует прекратить деятельность по добыче россыпного золота на реках Ануй и Щепета в Солонешенском районе Алтайского края, восстановить естественное русло реки Ануй, рекультивировать участок за счет собственных средств компании.

Первое судебное заседание назначено на 4 октября в Центральном районном суде.