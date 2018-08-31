На Алтае по сниженной цене продают золотое месторождение

Продавец пишет, что месторождение находится в Турочакском районе. По информации из объявления, утвержденные запасы россыпного золота — 350 килограмм.
Сначала месторождение продавали за 60 млн. Сейчас стоимость снизили, новая цена — 50 млн рублей.
В Республике Алтай продают золотое месторождение. Объявление разместили на сайте avito.ru.
Продавец пишет, что месторождение находится в Турочакском районе. По информации из объявления, утвержденные запасы россыпного золота — 350 килограмм.
Сначала месторождение продавали за 60 млн. Сейчас стоимость снизили, новая цена — 50 млн рублей.
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