Самолет S7 не смог улететь из Домодедово из-за золотых слитков, пробивших дно

Во время погрузки золотые слитки выпали и пробили в грузовом отсеке дно лайнера. Корпус самолета получил повреждения.

При падении слитки пробили дно отсека, сообщает портал деловой газеты "Взгляд" со ссылкой на Telegram-канал Mash.

"Пассажиров запустили в салон, но внезапно пригнали трап обратно и попросили выйти. Оказалось, что помимо багажа самолет перевозил золотые слитки", — отмечено в сообщении.

После замены лайнера пассажиры улетели в Испанию, пишет ura.ru.

В пресс-службе авиакомпании заявили, что ничего не знают об инциденте. "Какие слитки? Самолет улетел вовремя. Я специально узнавала. Задержка рейса составила 15 минут", – заявила "Пятому каналу" пресс-секретарь S7 Анна Бажина.

Ранее аналогичное ЧП произошло в Якутии. Там во время взлета самолета из грузового отсека высыпались золотые слитки. Местные жители отправились на поиски золота, но сотрудники аэропорта к тому времени уже собрали весь драгоценный металл.