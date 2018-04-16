Самолет S7 не смог улететь из Домодедово из-за золотых слитков, пробивших дно

Самолёт авиакомпании S7 не смог вылететь из Домодедово в испанский город Аликанте, пишет Life.ru.
Во время погрузки золотые слитки выпали и пробили в грузовом отсеке дно лайнера. Корпус самолета получил повреждения.
При падении слитки пробили дно отсека, сообщает портал деловой газеты "Взгляд" со ссылкой на Telegram-канал Mash.
"Пассажиров запустили в салон, но внезапно пригнали трап обратно и попросили выйти. Оказалось, что помимо багажа самолет перевозил золотые слитки", — отмечено в сообщении.
После замены лайнера пассажиры улетели в Испанию, пишет ura.ru.
В пресс-службе авиакомпании заявили, что ничего не знают об инциденте. "Какие слитки? Самолет улетел вовремя. Я специально узнавала. Задержка рейса составила 15 минут", – заявила "Пятому каналу" пресс-секретарь S7 Анна Бажина.
Ранее аналогичное ЧП произошло в Якутии. Там во время взлета самолета из грузового отсека высыпались золотые слитки. Местные жители отправились на поиски золота, но сотрудники аэропорта к тому времени уже собрали весь драгоценный металл.
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