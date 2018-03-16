"Канадский след": в Якутии началась золотая лихорадка из-за выпавших слитков с Ан-12

Представители сервисов по продаже билетов сообщили, что число запросов в Якутск возросло в три раза, сообщает Life. Количество поисковых запросов на авиабилеты из российских городов в Якутск после появления информации о высыпавшемся 15 марта из самолёта золоте выросли в три раза.

Слиток во дворе и карта клада

Жительница Якутска 15 марта нашла слиток белого золота, выпавший из самолета. Мешочек с драгоценным "булыжником" лежал у нее во дворе. Полицейские изъяли слиток, сказав, что взяли на хранение, сообщает КримЯкутия.

"Я сначала не поняла, что за мешочек лежал в моем дворе. Потом по новостям посмотрела и узнала, что действительно над моим земельным участком пролетел "Золотой самолет", — сказала женщина. О находке она тут же сообщила в МВД. Приехали сотрудники, забрали слиток и сказали, что взяли на хранение. Однако впоследствии выяснилось, что новость о находке слитка оказалась недостоверной. Информация была опубликована в источнике в целях рекламы юридической фирмы.

Тем не менее жители Якутска ринулись искать рассыпанное из самолета золото. По всему периметру падения драгметаллов, площадь которого составляет несколько квадратных километров, рыщут люди.

В соцсетях опубликовали карту, где может находиться выпавшее золото из самолета: "Реализую карту клада. Информация к размышлению: на борту было 9 тонн золота, платины и алмазов. Найдено 172 золотых слитка по 20 кг в каждом — 3,44 тонны. 5,56 т могут стать вашей добычей"! Это фактически самородное золото.

Обыски

Сотрудников аэропорта "Якутск" обыскали и провели досмотр после инцидента с самолетом Ан-12 авиакомпании "Нимбус", сообщает "Якутия 24. Все сотрудники и транспортные средства досмотрены на предмет наличия золотых слитков.

Причина понятна — одна треть груза драгоценного груза высыпалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта.

В момент взлета при наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза–концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонн.

"Канадский след" и самолет-призрак

Выяснилось, что выпавшее из самолета золото принадлежит канадской золотодобывающей компании Kinross Gold. Следователи проверяют, насколько законно перевозился груз из драгоценных слитков.

15 марта грузовой самолет Ан-12 вёз ценный груз из рудника "Купол" в Красноярск — на аффинажный завод АО "Красцветмет". Борт 1972 года выпуска принадлежит новосибирской авиакомпании "Нимбус". Сама история с перевозкой ценного груза пока выглядит очень и очень туманной.

По данным Следственного комитета, самолёт принадлежит компании "Нимбус". Директор авиакомпании "Нимбус" Алексей Тресвятский заявил, что не имеет отношения к транспортировке золота, которое выпало из самолёта Ан-12 в аэропорту Якутска. "

У нас в компании пять самолётов, но Ан-12 мы не эксплуатируем. Больше ничего по поводу всей этой истории я объяснить не могу. Мы сейчас сами пытаемся разобраться во всей этой истории", — заявил RT Тресвятский. Однако согласно госреестру, Ан-12 RA-11130 принадлежит ЗАО ПО "Космос", пишет yakutiamedia.ru.

В ЗАО ПО "Космос" заявили, что самолёт с таким бортовым номером им не принадлежит. Представитель корпорации Kinross Gold Станислав Бородюк избегает вопросов про самолёт. Он утверждает, что груз перевозился согласно договору, заключённому между ЗАО "Чукотская горно-геологическая компания", входящему в корпорацию, и ООО "Координационный центр авиаперевозок".

Согласно пункту 3 статьи 29 Федерального закона № 41-ФЗ "О драгоценных металлах и драгоценных камнях" обязывается осуществлять перевозку драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них специализированным транспортом и с вооружённой охраной. Воздушное судно должно было быть оборудовано специальными техническими средствами, типа сейфов, в которых должны были быть складированы драгоценности.

Что известно о чукотском месторождении?

Месторождение "Купол" — одно из крупнейших на территории Чукотки. Оно было открыто в 1995 году Анюйским горно-геологическим госпредприятием. Канадская фирма Bema Gold впоследствии оценила запасы в более чем 150 тонн золота и около 1,9 тысячи тонн серебра. Стоимость "Купола" оценивалась примерно в $3,5 млрд.

"Купол" находится в 450 километрах от Анадыря. У месторождения есть собственный одноимённый аэропорт в Билибинском районе с грунтовой взлётно-посадочной полосой длиной почти два километра, способный принимать самолёты малой авиации и вертолёты.

Около самого месторождения находится обогатительная фабрика, вахтовый посёлок, электростанция, склады. Фабрика может перерабатывать до одного миллиона тонн руды в год. Руду добывают как открытым, так и шахтным способом, затем из неё получают золото и серебро.

Первый золотой слиток тут выплавили в мае 2008 года. Добычу ведёт ЗАО "Чукотская ГГК", которое входит в канадскую компанию Kinross Gold. Сейчас Kinross контролирует ЧГГК через кипрский офшор "Купол венчарс лимитед".

Справка

Восточно-сибирское управление Следственного комитета РФ проводит проверку соблюдения правил перевозки драгоценных металлов. Самолетом управлял экипаж из пяти человек. Никто из-за происшествия не пострадал.

15 марта грузовой Ан-12 новосибирской авиакомпании "Нимбус" вылетел из аэропорта Якутска и почти сразу потерял несколько частей фюзеляжа. Самолету вырвало воздушным потоком створку грузового люка. Экипаж принял решение о посадке и приземлился в аэропорту поселка Маган (12 км от Якутска). Слитки "разбросало" по взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутска и в окрестностях поселка.