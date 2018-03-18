"Пилите, Шура": упавшие из самолета Ан-12 слитки в аэропорту улетели в Красноярск

Станислав Бородюк, глава московского представительства канадской компании Kinross Gold, которой принадлежат выпавшие слитки, пояснил, что в составе слитков Доре есть серебро и золото, но преимущественно серебро, так как груз был с золото-серебряного месторождения Купол. По его словам, все упавшие слитки были собраны, пишет yakutiamedia.ru.

Несмотря на это, известие о рассыпавшихся драгоценных слитках вызвало ажиотаж в городе, некоторые жители бродили по заснеженным участкам в районе аэропорта в поисках драгоценностей.

"Груз был полностью собран, аэропорт был закрыт на некоторое время во время сбора. Сейчас проводится внутреннее расследование. Груз был застрахован, мы проинформировали страхового брокера. В нашей компании такое случилось впервые. Это была не стандартная ситуация", — прокомментировал инцидент вице-президент, глава Московского представительства корпорации "Кинросс Голд" Станислав Бородюк.

О судьбе слитков, упавших вне зоны аэропорта пока ничего не сообщается. Но по некоторым данным, люди свалившиеся с неба слитки находят. Сотрудники ГИБДД при осмотре автомобиля на одной из якутских трасс, обнаружили в машине "золотую шайбу" весом 15 кг. Видимо, найденный слиток был распилен.

15 марта в Якутске на взлетно-посадочную полосу рассыпалось почти 3,5 т драгметаллов. Часть груза разметало по летному полю и окрестностям, из-за этого территорию оцепили силовики.

Створку грузового лифта самолета, по предварительным данным, сорвало из-за смещения неправильно зафиксированного груза — концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонны. При этом часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе.

Экипаж принял решение о возврате в Якутск. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Маган".