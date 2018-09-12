А-ха-ха! Как «Веселый молочник» из США строит в алтайской глуши ферму по евро-американской модели

Два года американец Джастас Уолкер живет с семьей в юрте, строит ферму в чистом поле и ведет YouTube-канал для 80 тыс. подписчиков — это в 8 раз больше населения Солонешенского района, где он обосновался. Уолкер создает завязанный на интернете бизнес там, где нет связи, вдохновляет горожан переезжать в село и говорит, что фермеры в США завидуют ему.

На Алтае в ХХI веке — как в Америке до 1960-х

Долина в горах у границы двух алтайских регионов. Здесь нет мобильной связи, до ближайшего села 10 км, до Бийска — почти 200. «Подходящее место для фермы мечты!» — решил в 2016 году Джастас Уолкер и переехал сюда с женой и тремя детьми.

На Алтай он прибыл с четким бизнес-планом: за год построить ферму с молочным цехом, закупить 60 дойных коз и 100 овцематок, выпускать сыры (фету, моцареллу и более привычный для региона сулугуни), а также продавать мясо и шерсть. Под это дело он купил 100 га земли — 30 для пастбища и 70 под покос.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

С самого начала все пошло не по плану. На Алтай Уолкеры прибыли на несколько месяцев позже, чем планировали — в октябре. Джастас успел установить юрты и поставить в них печи, но продолжить стройку помешал, по его выражению, «зимагеддон» — тот сезон был на редкость многоснежным.

Летом 2017 года, когда строительство фермы было в самом разгаре, случилась другая неприятность: Джастаса укусил клещ. Боррелиоз, три недели в больнице и полгода постельного режима снова отодвинули запуск производства.

После таких испытаний Джастас не загадывает, когда ферма наконец заработает. Возможно, что это произойдет уже осенью: осталось смонтировать оборудование и докупить скот. Инфраструктура почти готова.

Джастас Уолкер,

фермер:

У нас будет полный цикл, от сена до сыра. Чтобы мелкому хозяйственнику быть успешным, ему нужно заниматься переработкой. В сырье денег нет. Но заниматься только переработкой я бы не хотел. Полный цикл дает здоровый и экономически справедливый продукт.

Ферма мечты по Уолкеру — среднее хозяйство, на которое трудится вся семья и несколько наемных работников. В идеале — чтобы таких ферм было несколько поблизости и получилось организовать кооператив и, например, приобрести одну машину на всех и вскладчину нанять экспедитора, который будет развозить продукцию по клиентам.

Джастас объясняет: такая модель была распространена в Европе и особенно в США до 1960-х годов. Потом вести семейные фермы там стало сложнее — рынок отдали крупным игрокам. Но в России есть все условия для средних хозяйств, считает американец.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

Бизнес как проповедь на благо России

2002 год. Джастасу Уолкеру 18 лет. Рожденный в США, он уже 7 лет живет в Красноярском крае. Его родители-протестанты приехали в Россию с религиозной миссией — открывать церкви. И вот они собрались возвращаться. Джастас с ними не едет — остается в России нести людям Евангелие. «Лучше было продолжить их дело в России, чем если бы в США стало на одного среднестатистического американца больше», — объясняет Уолкер.

Сейчас ему 36 лет. Он успел побывать владельцем пилорамы, преподавателем английского, найти в сибирской глуши американку Ребекку и завести с ней семью, а также организовать ферму в Красноярском крае. Бизнес был успешный, но его пришлось продать — из-за астмы Джастас вынужден был сменить климат. Именно поэтому он перебрался на Алтай.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

Уолкер по-прежнему живет с ощущением миссии. В целом у 36-летнего Джастаса она та же, что и у 18-летнего. Антимиссонерский закон из «пакета Яровой» теперь не дает ему проповедовать, но американец уверен: если люди увидят, что он честен как бизнес-партнер и дома у него порядок, то «потянутся к этому».

Часть миссии — популяризовать фермерство.

Джастас Уолкер,

фермер:

Часто говорят, что Россия — ядерная, промышленная, военная держава и т.д. А я верю, что наше предназначение в XXI веке — быть великой сельскохозяйственной державой. У нас под боком богатая Азия с миллиардным населением. Нам их кормить.

Пока до державного величия далеко, Джастас готов начать с малого. Например, он хочет установить маслобойку и закупать в окрестных деревнях коровье молоко значительно дороже, чем это делает местный маслосырзавод. «В этом есть что-то идейное. Не хочу, чтобы села вымирали. Я и сам заработаю, и их поддержу», — объясняет американец.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

Такой идеализм не мешает Уолкеру подходить к своему делу прагматично: иметь просчитанный бизнес-план и стратегию выхода на рынок. Американец еще не запустил производство, но у него уже готов интернет-магазин. Он совсем не беспокоится за самое проблемное звено — сбыт продукции. Верит, что соцсети и таргетированная реклама помогут ему найти 100−200 постоянных клиентов — и этого будет достаточно.

Джастас Уолкер,

фермер:

Я понимаю, что мой случай исключительный. Но даже если бы я был Васей Петиным из села Степное, я бы сильно не переживал за сбыт. Просто надо выходить на рынок с новой историей, рассказывать о себе, о своей семье, чем ты занимаешься. Продавать и себя, не только продукт.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

Как противника санкций превратили в их символ

2014 год. Уолкер стал известен на всю страну, когда телеканал «Россия 1» показал сюжет об импортозамещении. В нем Джастас заразительно засмеялся на словах «…не будет этого вашего итальянского сыра!». Ролик стал вирусным, а Джастас — мемом. Его даже прозвали «Веселым молочником».

Американец говорит: его слова вырвали из контекста. Он совсем не злорадствовал по поводу санкций. Напротив, он объяснял, что поддерживает конкуренцию, а проблемы сельского хозяйства в России возникли вовсе не из-за импортной продукции.

Джастас Уолкер,

фермер:

Я столько лет проповедовал, читал лекции о финансовом планировании, о фермерстве, рассказывал о семейном образовании — а прославился такой ерундой!

До этого момента на YouTube-канале фермера было 500 подписчиков, а самое популярное видео — про компостную кучу — посмотрели 5 тыс. человек. Неожиданная известность принесла ему сразу 10 тыс. фолловеров. Вскоре он выложил видео, где рассказал о своей настоящей позиции. Ролик посмотрели без малого полмиллиона человек. Сейчас у Джастаса 79 тыс. подписчиков на YouTube.

Все эти люди по сути наблюдают реалити-шоу: Джастас рассказывает о том, как строит хозяйство, что происходит в его жизни, делится размышлениями о фермерстве, жизни в России, религии, семье и т. д.

Некоторые зрители так увлекаются «фермой мечты» и образом жизни Уолкеров, что приезжают к нему на Алтай поработать волонтерами. Едут издалека — из Москвы, Петербурга, Тулы, Хабаровска. Помогают американцу по хозяйству, а он их кормит и делится опытом.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

Фермер объясняет мотивацию добровольцев так: в современном мире обеспечить комфортное существование стало относительно легко. И люди начали «искать себя». Многие хотят попробовать пожить другой, непривычной для себя жизнью, совершить авантюру.

Джастас Уолкер,

фермер:

Один парень из Москвы приехал ко мне, как он говорил, на два месяца. Но через неделю уехал — сказал, это «не его». А потом написал и признался, что был в шаге от того, чтобы продать квартиру в столице и вложиться в ферму. И хорошо, что он приехал ко мне и понял, что это не для него. Я не хочу, чтобы городские люди, кто ничего тяжелее айфона в руке не держал, вдохновлялись моим примером, а потом рушили себе жизнь.

Когда Джастас запустит ферму, он откроет при ней «школу фермеров». Люди смогут приехать к нему, поработать в течение нескольких месяцев на каждом рабочем месте и понять весь цикл производства. Также американец обещает помочь таким людям написать бизнес-план.

Волонтеры — это еще и источник кадров для фермы. Ольга из Прокопьевска приехала сюда добровольцем в 2017 году. Сейчас она с дочерью живет у Уолкеров и ждет, когда будет готово ее рабочее место сыровара. Место экспедитора занял Андрей из Бийска — он работал у Джастаса еще в Красноярском крае. Осталось найти только помощника на хоздворе.

Работники будут жить на ферме. Получается, владелец не просто нанимает людей, но и в каком-то смысле принимает их в семью. В этом сложность, но в этом и сила, отмечает Уолкер: человек проникается твоим делом и не подведет, если на него оставить хозяйство на какое-то время.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

Фермер-блогер привлекает не только волонтеров, но и партнеров. За рекламу в блоге ему бесплатно предоставили антенну для спутникового интернета, три юрты и солнечные панели. Уолкер ответственно отрабатывает «контракт»: рекламирует фирмы не только в видео, но и в общении с журналистами.

Уолкер не подключает рекламу на YouTube, но «монетизирует» блог другим способом — когда фермер рассказывает о проблемах, сочувствующие объявляют сбор средств. Три года назад американец разбил машину, и зрители собрали ему 300 тыс. рублей на новую.

В этом году в том числе благодаря краудфандингу Джастас купил китайский трактор. За две недели до этого он выложил ролик под названием «Смерть мечты», в котором пожаловался, что не смог поставить хозяйство на конную тягу, как давно хотел. О сборе фермер не просил, это была инициатива подписчиков.

В августе в комментариях под одним видео Уолкеру написали: «Да без волонтеров у тебя ничего бы не получилось». Фермер ответил: «Не говорите глупости». Он объясняет: помощь людей и компаний, конечно, быстрее двигают его к ферме мечты, но и без этого он бы справился.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

Без школы , но с дипломом Оксфорда

Уолкер свободно говорит на русском языке, падежи путает редко, знает разницу между «забыл» и «забил», уместно употребляет профессиональные слова и даже философские термины. Он интересно рассуждает о русской душе и цититует при этом Достоевского.

Со стороны кажется, что за 20 лет в жизни в России он понял эту страну в чем-то даже лучше многих ее жителей. Например, он до сих пор не рассказывает жителям соседних деревень о своих «наполеоновских планах». Джастас понимает: сельчане устали от рассказов о светлом будущем. Почти все такие истории заканчиваются развалом того, что не растащили предыдущие гастролеры.

Американцу приходилось сталкиваться с неприятными сторонами российской действительности. Когда Ребекка рожала первого ребенка, акушеры в сельской больнице обращались с ней так, что «ветеринары к скотине ласковее относятся», — комментировал Джастас в одном видео.

Двух следующих детей Ребекка рожала дома. Джастас на подобные проблемы смотрит философски: «Восходишь на Белуху — не жалуйся на мозоли» — мол, идеального мира не существует. Минусы есть всегда.

Джастас Уолкер,

фермер:

Если плюсы жизни в США знают все, то минусы — нет. Про Россию все знают минусы, но если начать копать, вскроются плюсы. Например, все говорят, что здесь закручивают гайки, лишают свобод и так далее. А вместе с тем эта страна едва ли не единственная в Европе, где не запрещено домашнее образование.

Это — одна из причин, почему американцу нравится Россия. Он и Ребекка планируют учить детей самостоятельно, как это делали родители Уолкера. Это не помешало Джастасу успешно сдать ЕГЭ, а его сестре — получить диплом Оксфорда. «Ни один ребенок в нашем селе, из тех кто ходил в школу, Оксфорд не окончил», — после этого аргумента спорить с Джастасом уже не хочется.

Почему Уолкер делает бизнес в России , а не в США?

Джастас говорит: в Америке интереснее потребителю, а в России — производителю. Он не раскрывает сумму инвестиций в ферму, но по его бизнес-плану срок окупаемости с момента запуска составит 5−6 лет.

Джастас Уолкер,

фермер:

Когда я рассказываю об этом американским фермерам, они сначала смеются, потом плачут, затем говорят, что я вру. В США подобные проекты имеют горизонт окупаемости 30 лет. Дело прежде всего в стоимости земли. Там гектар в среднем стоит 12 тыс. долларов, у нас — 12 тыс. рублей. И по другим позициям вложения также требуются намного меньшие.

Такая экономика понравилась еще одному американцу — Джону (имя изменено — прим. ред.). Джастас в шутку называет его «русофилом, который любит Россию издалека». Джон увидел англоязычный канал Уолкера, загорелся и приехал в 2017-м на Алтай волонтером. Год спустя он купил землю в соседнем районе. Здесь он хочет, как и Уолкер, построить ферму, чтобы содержать 15 детей. При этом, в отличие от Джастаса, совсем не говорит по-русски. «Отчаянный парень», — смеется Уолкер.

Джастас в своих видео не раз призывал желающих переехать на землю покупать участки поблизости и становиться соседями. Но Джон купил землю подальше — в нынешних политических реалиях будет не очень хорошо, если американцы начнут «кучковаться» в одном месте, объясняет Джастас.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

Зато на призыв откликаются другие люди. За горой участок купил Роберт из Санкт-Петербурга и организовал там пасеку. Еще одна семья переезжает из Краснодара и собирается строить ферму в 7 км от Уолкеров. Поэтому есть все шансы на то, что у «веселого молочника» Джастаса будет не только «ферма мечты», но и «кооператив мечты».

Но для этого нужно наладить выпуск продукции. В одном из видео в 2018 году он говорил: «Если в этом году не запустимся — все, конец кина». И рассмеялся.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

Русская репа и козлятник как в Нью-Йорке: как устроена ферма Джастаса

1. Стайка. Крыша покрыта двумя слоями земли, чтобы летом было прохладно, а зимой тепло. Стойла имеют сквозной проезд, чтобы их можно было быстро вычистить скребком на коне. Уолкер называет такой скребок «калифорнийским». В стайке есть доильная комната. Она оборудована по образцу одной из ферм Нью-Йорка.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

2. Павильон — летняя кухня. Здесь завтракают, обедают и ужинают Уолкеры и волонтеры. Перед каждым приемом пищи они молятся взявшись за руки, а после еды читают библию на английском и поют религиозные песни. На время еды отключают Wi-Fi, чтобы никто не отвлекался.

3. Банкхаус — дом для работников-мужчин. Внутри несколько двухярусных кроватей.

4. Юрты. В большой живут Уолкеры, в остальных — женщины-волонтеры.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

5. Энергоблок. Здесь установлены 10 солнечный панелей мощностью 350 ватт каждая. На практике они выдают до 2 киловатт. Рядом в будке находятся 16 аккумуляторов и инвертор. Одних панелей не хватает, поэтому здесь же несколько бензогенераторов. Рядом — газогенератор, подарок подписчика. Это устройство сжигает дрова и образует газ, который используют как топливо для бензогенератора. В будущем Джастас планирует дополнить энергоблок турбиной — установит ее в ручей за постройкой.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

6. Молочный цех. На первом этаже будет производство, на втором офис, в подвале — склад продукции. Интересно, что котел, который отапливает здание, вынесен на улицу. Он утеплен и оснащен системой, которая автоматически регулирует интенсивность горения. По словам Уолкера, дрова в топку нужно загружать лишь раз в сутки.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

Джастас Уолкер,

фермер:

Удобно: в помещении нет грязи. Плюс хорошо с точки зрения пожарной безопасности. Американская тема.

7. Огород. Уолкеры выращивают картошку, лук, свеклу, петрушку, огурцы, помидоры и репу.

Также на ферме есть баня и летний душ. Дом для себя и своей семьи Уолкер пока не построил. Здание было в бизнес-плане, но от него пришлось отказаться из-за того, что строительство фермы затянулось, и это время семье нужно было на что-то жить.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

Между строк

«В России распространено отношение к сельскому хозяйству как к адскому труду для неудачников. Не смог получить „нормальную“ работу — хотя бы корову подои. Есть другая крайность, когда сельскую жизнь излишне романтизируют. Ни то, ни другое к реальности отношения не имеет. Это фальшивая дихотомия». «Мы хотим показать: да, нужно много и упорно трудиться, решать проблемы, но при этом быть не быдлом, а успешным человеком и жить достойно, иметь у дома тротуары, ездить на хорошей машине и т. д. Это правильный путь, и в России есть те, кто по нему идет. Но их пока немного. Мы хотим быть в авангарде». «На Алтае организовать с/х бизнес оказалось проще, чем на севере Красноярского края. Там лесная местность, получить землю было сложно, приходилось воевать с лесным фондом. Здесь проще: покупай и работай». «Я уже несколько лет говорю: „нужно жать руку, которая тебя кормит“. Пожмите руку фермеру, у которого покупаете продукты». «Местные жители относятся к нам доброжелательно. Хотя, конечно, есть и те, кто завидует. Но в целом все позитивно. В первую зиму, когда мы могли доехать до фермы только на конях, люди по пути тормозили наши сани, давали картошку, варенье, соления». «Нам есть что взять у американских фермеров. Но есть вещи, которые здесь не работают. Например, они говорят: найди на помойке найти окна, холодильник, возьми там разбитую машину и т. д. У нас найдешь такое на помойке? Или: „не строй дом, купи дом на колесах за 500 баксов“. Где вы тут видели дом на колесах за 500 баксов?» «Россияне ксенофобичны. Но это понятно: то татары, то поляки, то французы, то немцы… Да еще 100 лет назад в Красноярске была штаб-квартира американских интервентов! Если бы в Калифорнии была штаб-квартира русских военных, они тоже были бы ксенофобичными». «Я молю о мире между Россией и Америкой. Хочется быть маленьким мостом между этими мирами. Для этого хочу активнее развивать англоязычный канал, рассказывать американцам о России. Вы, кстати, неверно думаете, что там о России мыслят „водка, балалайка, медведи“. Нет, у них другие ассоциации: Чайковский, Толстой, Достоевский». «Если американская культура — нечто синее, а русская — желтое, то я — зеленый».

Цифра

60−70 кг сыра в день — такова будет максимальная производительность молочного цеха на ферме Уолкеров.

Факт

У Уолкера уже есть бренд «Веселый Джастас». Фермер запустил продажи термосов с таким логотипом.