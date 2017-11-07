Американец построил мост на Алтае

В хозяйстве Джастаса Уолкера. Фото: vk.com/justuswalker. В хозяйстве Джастаса Уолкера. Фото: vk.com/justuswalker. В хозяйстве Джастаса Уолкера. Фото: vk.com/justuswalker. В хозяйстве Джастаса Уолкера. Фото: vk.com/justuswalker. В хозяйстве Джастаса Уолкера. Фото: vk.com/justuswalker. В хозяйстве Джастаса Уолкера. Фото: vk.com/justuswalker. В хозяйстве Джастаса Уолкера. Фото: vk.com/justuswalker. В хозяйстве Джастаса Уолкера. Фото: vk.com/justuswalker. В хозяйстве Джастаса Уолкера. Фото: vk.com/justuswalker. В хозяйстве Джастаса Уолкера. Фото: vk.com/justuswalker. В хозяйстве Джастаса Уолкера. Фото: vk.com/justuswalker. В хозяйстве Джастаса Уолкера. Фото: vk.com/justuswalker. В хозяйстве Джастаса Уолкера. Фото: vk.com/justuswalker. В хозяйстве Джастаса Уолкера. Фото: vk.com/justuswalker.

Фермер живет в Солонешенском районе, на своем участке он обустраивает хозяйство. Мост через речку он поставил на двух срубах. Как рассказал Джастас, строить мост ему помогал местный житель по имени Боря.

Здесь уже был мост, но его размыло в наводнение. Как считает Уолкер, новая переправа из сосны и лиственницы простоит полвека.