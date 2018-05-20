Американский фермер, живущий на Алтае, показал, как его участок завалило снегом в мае

Джастас Уолкер,

фермер:

— Что же делать в такой день! Снег, пурга и уже конец Май! Можно скачать книгу, или с Сёмой посмотреть фильм, можно написать письмо сестре или по изучать новы метод сыроварение. Это усе можно если имеется интернет. У нас, не смотря на то что нет сотовый связь у нас по среди поля, далеко от населённого пункта, все таки есть интернет! Это по тому что у нас спутниковый интернет.

Интересно, что за сутки до этого поста американец выложил на YouTube родик о том, что решил забросить идею пахать поля на конях и влез в долги, чтобы купить трактор. Судя по видео, он уже практически избавился от акцента и говорит по-русски, как местный.

Джастас живет в Солнешенском районе. Сюда он переехал из Красноярского края не только ради бизнеса, но и из-за целебного алтайского климата. Дело в том, что фермер болен астмой, однако на Алтае дела со здоровьем у него стали налаживаться.

Напомним, что 19 мая в Алтайском крае шел снег. Но уже с 21 мая синоптики пообещали летнюю жару.