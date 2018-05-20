Американский фермер, живущий на Алтае, показал, как его участок завалило снегом в мае

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Жизнь

20 мая Джастас Уолкер, известный как Веселый молочник, показал, как его участок в предгорьях Алтая засыпало снегом. Также фермер сообщил, чем он занимается в такие ненастные дни (сохранена орфография и пунктуация автора).

На участке америкаснкого фермера Джастаса Уолкера на Алтае выпал снег. 19 мая 2018 года.
На участке америкаснкого фермера Джастаса Уолкера на Алтае выпал снег. 19 мая 2018 года. Фото: vk.com/justuswalker.

Джастас Уолкер,
фермер:

— Что же делать в такой день! Снег, пурга и уже конец Май! Можно скачать книгу, или с Сёмой посмотреть фильм, можно написать письмо сестре или по изучать новы метод сыроварение. Это усе можно если имеется интернет. У нас, не смотря на то что нет сотовый связь у нас по среди поля, далеко от населённого пункта, все таки есть интернет! Это по тому что у нас спутниковый интернет.

Интересно, что за сутки до этого поста американец выложил на YouTube родик о том, что решил забросить идею пахать поля на конях и влез в долги, чтобы купить трактор. Судя по видео, он уже практически избавился от акцента и говорит по-русски, как местный.

Джастас живет в Солнешенском районе. Сюда он переехал из Красноярского края не только ради бизнеса, но и из-за целебного алтайского климата. Дело в том, что фермер болен астмой, однако на Алтае дела со здоровьем у него стали налаживаться.

Напомним, что 19 мая в Алтайском крае шел снег. Но уже с 21 мая синоптики пообещали летнюю жару.

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