Американский фермер, живущий на Алтае, показал, как его участок завалило снегом в мае

20 мая Джастас Уолкер, известный как Веселый молочник, показал, как его участок в предгорьях Алтая засыпало снегом. Также фермер сообщил, чем он занимается в такие ненастные дни (сохранена орфография и пунктуация автора).
Джастас Уолкер,
фермер:
— Что же делать в такой день! Снег, пурга и уже конец Май! Можно скачать книгу, или с Сёмой посмотреть фильм, можно написать письмо сестре или по изучать новы метод сыроварение. Это усе можно если имеется интернет. У нас, не смотря на то что нет сотовый связь у нас по среди поля, далеко от населённого пункта, все таки есть интернет! Это по тому что у нас спутниковый интернет.
Интересно, что за сутки до этого поста американец выложил на YouTube родик о том, что решил забросить идею пахать поля на конях и влез в долги, чтобы купить трактор. Судя по видео, он уже практически избавился от акцента и говорит по-русски, как местный.
Джастас живет в Солнешенском районе. Сюда он переехал из Красноярского края не только ради бизнеса, но и из-за целебного алтайского климата. Дело в том, что фермер болен астмой, однако на Алтае дела со здоровьем у него стали налаживаться.
Напомним, что 19 мая в Алтайском крае шел снег. Но уже с 21 мая синоптики пообещали летнюю жару.
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