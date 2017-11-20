Американский фермер рассказал, что переезд на Алтай спас ему жизнь

Джастас Уолкер,

фермер:

У меня уходил 1 ингалятор раз в неделю, в лучшем случае 2 ингалятора за 3 недели. Каждую осень я ложился в больницу или был вынужден покинуть ту местность (ранее Уолкер жил в Красноярском крае — прим. ред.) с конца сентября до начало холодов. Я 3 раза почти что умер. Много разных методов пробовал, и мумиё, и дыхание <...>, и травы. Все нечего не помогало.

Также Джастас применял безглютеновую диету, отказавшись от пшеницы, исключил из рациона макароны и муку. И пил очень много воды. Это помогло снизить количество используемых ингаляторов до 14-16 в год.

Но на Алтае (фермер живет в Солонешенском районе) климат оказался настолько благоприятным, что американец забросил свою диету и перестал часто употреблять воду, при этом расход ингаляторов снизился до 3 в год. Теперь он намерен снова вернуться к диете и опять вернуться к большому потреблению воды с тем, чтобы снизить количество ингаляторов до одного в год.

Джастас Уолкер,

фермер: