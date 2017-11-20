Американский фермер рассказал, что переезд на Алтай спас ему жизнь

Джастас Уолкер, известный в сети как Веселый молочник, впризнался, что послужило причиной его переезда на Алтай. Как оказалось, знаменитый американский фермер страдает от астмы, а алтайский климат оказался полезным в борьбе с этой болезнью. Он сообщил, что был "на грани смерти".
Джастас Уолкер,
фермер:
У меня уходил 1 ингалятор раз в неделю, в лучшем случае 2 ингалятора за 3 недели. Каждую осень я ложился в больницу или был вынужден покинуть ту местность (ранее Уолкер жил в Красноярском крае — прим. ред.) с конца сентября до начало холодов. Я 3 раза почти что умер. Много разных методов пробовал, и мумиё, и дыхание <...>, и травы. Все нечего не помогало.
Также Джастас применял безглютеновую диету, отказавшись от пшеницы, исключил из рациона макароны и муку. И пил очень много воды. Это помогло снизить количество используемых ингаляторов до 14-16 в год.
Но на Алтае (фермер живет в Солонешенском районе) климат оказался настолько благоприятным, что американец забросил свою диету и перестал часто употреблять воду, при этом расход ингаляторов снизился до 3 в год. Теперь он намерен снова вернуться к диете и опять вернуться к большому потреблению воды с тем, чтобы снизить количество ингаляторов до одного в год.
Джастас Уолкер,
фермер:
А там, с помощью дыхательные гимнастика, дай Бог, и вообще откажемся от ингаляторов!
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