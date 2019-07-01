«Ходят по золоту, живут в нищете»: золотодобытчик ответил протестующим жителям алтайского села

В Солонешенском районе уже год жители села Топольное борются с компанией «Ануй», которая получила разрешение на добычу золота. По их мнению, она серьезно вредит природе. Экологи согласны, что под угрозой находятся краснокнижные растения. Бизнесмены же уверены, что их травят специально, сообщает ГТРК «Алтай».