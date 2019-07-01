«Ходят по золоту, живут в нищете»: золотодобытчик ответил протестующим жителям алтайского села

Гендиректор фирмы Александр Лубенец называет происходящее в Солонешенском районе экологическим шантажом. На встрече с представителями президентского совета по правам человека он заявил, что в районе «нищета и вымирание», а местные «ходят по золоту и живут в нищете». Бизнесмен говорит, что готов инвестировать в инфраструктуру района, платить налоги, а его целенаправленно травят.
Это делают «иностранные агенты в интересах западных спецслужб», передает слова предпринимателя эколог, эксперт ОНФ Алексей Грибков.
По поводу наличия краснокнижных растений проводится проверка. Заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Владимир Полипович считает, что их можно отсадить в «какой-то парник», а после проведения рекультивации вернуть.
Местные жители рассказывают, что даже дрались с «золоторями».
Напомним, в 2017 году Александр Лубенец пытался договориться с местными жителями мирным путем. Но все 125 участников схода села Топольное проголосовали против добычи золота в пойме реки и его притоков. Тополинцы беспокоились, что старатели могут случайно разрушить неучтенные скотомогильники.
Лубенец выигрывал суды, и даже предоставил справки от различных экспертов и ведомств об отсутствии на заявленных участках краснокнижной флоры и фауны. В конце концов он получил лицензию на добычу золота, которая действительна до 2028 года.