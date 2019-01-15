На Алтае старатели четыре года без разрешения мыли золото и изменили русло реки

Старательская артель «Дорожная» более 4 лет самовольно занималась добычей золота на лесных участках в Солонешенском районе. Лицензия на добычу у нее есть, но артель не заключила договор аренды участков и не платила арендную плату, а за время работы на этой территории разрушила почву и изменила русло реки, следует из дела, рассмотрение которого завершилось в арбитраже края 11 января.

По решению суда, артель должна будет рекультивировать участки. Однако эколог Грибков полагает, что с нее надо взыскать ущерб, нанесенный природе.

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Старательская артель «Дорожная» еще в 2002 году приобрела лицензию на геологическое изучение и добычу россыпного золота в Солонешенском районе. При этом, как пояснил эколог Алексей Грибков, который много лет исследует, как золотодобытчики взаимодействуют с природой, при покупке такой лицензии номера участков не указываются.

Как выяснила прокуратура, с 2014 года артель старателей вела работы на трех лесных участках без разрешительных документов на право их использования. То есть она не заключила договор аренды участков и, соответственно, не платила арендную плату. Тогда как использование лесных участков в России, согласно Лесному кодексу, платное.

Из решения арбитражного суда по иски Минприроды края к старательской артели «Дорожная»:

Статьей 43 Лесного кодекса РФ установлено, что для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду.

Требование первое: денежное

Работы старатели вели на участках лесфонда, расположенных на юго-восток от окраины села Матвеевка в районе реки Быстрая (притока р. Песчаной), которая протекает «ориентировочно в средней части участков» — то есть мыли они золото по обеим сторонам реки.

И Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края (минприроды) потребовало в суде взыскать с артели 1 млн рублей как неосновательное обогащение — ведь, не оформив правоотношения, связанные с использованием лесных участков, она сберегла денежные средства, причитающиеся России в лице минприроды.

Село Карпово , Солонешенский район. Старательская артель «Дорожная» зарегистрирована в Карпово. Одноклассники.

Требование второе: рекультивация

Второй вопрос — как старатели использовали участки лесфонда во время добычи золота. Из материалов суда следует, что они сдвинули земельный слой — представитель артели утверждал, что речь идет об участке длиной полкилометра. Затем они переместили его в бурты, углубили поверхность и организовали переработку грунта с применением спецтехники.

Кроме того, старатели изменили русло реки Быстрая — на момент проверки она протекала по вновь созданному искусственному руслу, сделанному путем углубления грунта. Судя по материалам суда, на месте добычи золота были установлены довольно сложные сооружения (хотя и, очевидно, стандартные) для промывки грунта и добычи драгметалла.

Из решения арбитражного суда по иски Минприроды края к старательской артели «Дорожная»:

Лесные участки ответчик использовал в целях, не способствующих сохранению средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов.

Сведения о том, что старатели вырубили лес, в материалах суда не приводятся (из чего можно сделать предположение, что лес они не рубили). Так или иначе, минприроды потребовало от старательской артели рекультивировать лесные участки.

Заплатит и рекультивирует

Представитель артели не согласился с требованиями. По его мнению, минприроды не доказало, что все эти работы проведены именно на тех участках, которые фигурирует в деле (при этом самого факта проведения работ не отрицал). Акт обследования участка он назвал ненадлежащим доказательством — ведь его составили без присутствия старателей. Не согласен он был и с размером неосновательного обогащения.

И все ж суд счел, что требования минприроды обоснованы. С артели взыскано неосновательное обогащение в сумме 727,8 тыс. рублей в пользу минприроды — это меньше первоначально заявленной суммы из-за срока исковой давности по части суммы.

Кроме того, до 1 сентября 2019 года старательская артель обязана привести испорченные участки в состояние, пригодное для ведения лесного хозяйства. Сделать это она должна в соответствии с проектом рекультивации земель.

Решение вынесено пока только в первой инстанции — Арбитражном суде Алтайского края.

Грибков: пусть ответит за ущерб

Эколог и активист ОНФ Алексей Грибков полагает: если артель 4 года незаконно использовала земли лесного фонда РФ, было бы логично взыскать с нее не только сумму неосновательного обогащения, но и компенсацию нанесенного ею ущерба природной среде.

Рекультивация, которую обязана выполнить старательская артель, как полагает эколог, не компенсирует то разрушение природной среды, которые сопровождает добычу золота.

Ранее мы приводили рассказ бывавшего в местах добычи золота декана факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии АлтГУ Сергея Манскова. Тот рассказывал «Российской газете»: чтобы начать мыть золотоносный песок, нужно снять «подушку» (аллювиальные отложения).