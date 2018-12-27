Ленточным борам Алтайского края присвоили особый статус

Ленточные боры Алтайского края выделили в отдельный лесорастительный район. Такое решение принял 26 декабря научно-технический совет под руководством главы Рослесхоза Ивана Валентика, передает сайт минприроды региона. Ранее федеральные власти заявляли, что такой статус позволит сократить рубки.

Летом 2018 года представители Рослесхоза, Рослесозащиты и других федеральных ведомств обследовали алтайские боры. Они проанализировали возраст рубок и оценили, насколько эффективно в регионе используют эти леса. На основе этих данных эксперты пришли к выводу, что нужно выделить эти насаждения в отдельный район.

Рабочей группе поручили за январь 2019 года разработать план, как будут менять статус ленточных боров, и подготовить региональные нормативы по охране, защите и воспроизводству лесов этой категории.

Почему ввели особый статус

Напомним, 5 декабря министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил в Госдуме, что уникальные ленточные лесные боры Алтайского края будут защищать от рубок с января 2019 года. По его словам, боры выделят в отдельную территорию, под которую пропишут другие «правила игры». Предполагается, что в приоритете будет защита лесов, а не хозяйственная деятельность.

До этого в общественной палате РФ эколог и эксперт «путинского» Общероссийского народного фронта Алексей Грибков рассказал, что алтайские ленточные боры передают в аренду частным компаниям для заготовки древесины. При этом в защитных лесах можно вести только рубки ухода. Это, по выражению эксперта, кривая логика: коммерческое предприятие по определению не будет вести только санитарные рубки и оставлять в лесу лучшие деревья.

Экологи обратились в Рослесхоз с предложением увеличить на 20 лет возраст, с которого можно рубить деревья в ленточных борах Алтайского края. Лесоводы тогда выступил против и заявили, что такое решение погубит лесную отрасль края.

Работники лесной отрасли Алтайского края выступили против инициативы министра Кобылкина. Они собрали 17 тыс. подписей и заявили, что готовы выйти на митинги в Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби. В поддержку алтайских лесоводов выступили лесопромышленники Сибири и Дальнего Востока. Главы районов и сельских поселений, расположенных в ленточных борах, также говорят о том, что необходимо сохранить лесные предприятия.

Как «Алтайлес» отреагировал на решение об особом статусе

Лесная холдинговая компания «Алтайлес» (основной арендатор ленточных боров) не спорит с тем, чтобы выделить ленточные боры в отдельный лесорастительный район. Компания также поддерживает идею усилить нормативы по охране лесов от пожаров и лесовосстановительным мероприятиям.

Денис Шубин,

директор по связям с государственной властью и общественностью ЛХК «Алтайлес»: