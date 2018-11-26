Алтайские эксперты устроили в Общественной палате спор о судьбе лесов

22 ноября в Москве на площадке Общественной палаты РФ в словесной дуэли о проблемах лесной отрасли сошлись эколог и эксперт ОНФ в Алтайском крае Алексей Грибков и его давний оппонент — председатель союза лесных организаций (СОЛО) «Алтайлес» Михаил Ключников. Выступление последнего вызвало негодование собравшихся.

Что говорил эколог

Алексей Грибков рассказал о пяти наиболее серьезных системных проблемах российских лесов.

1. Захват лесов под застройку. Проблема в том, что не везде власти установили границы и назначения участков, а также не поставили их на кадастровый учет. Некоторые этим пользуются, захватывают земли и строят на них коттеджи.

«Постановка лесов на государственный кадастровый учет ведется, но, как подсчитали эксперты, при нынешней скорости на это потребуется несколько десятков лет. Сколько за это время будет разворовано собственности государства?» — говорит Грибков.

2. Лесовосстановление — фикция. Лесопользователи высаживают положенное по закону количество саженцев, но без должного ухода они не становятся полноценным лесом.

3. Объем вырубки определяют произвольно. Например, не корректируют, если лес пострадал от пожаров, вредителей, незаконных рубок и т. д. Это ведет к тому, что вырубают больше леса, чем следует. «Мы говорим, что мы великая лесная держава, а доступных и экономически интересных лесов не осталось» — заявил Грибков.

4. Рубки в защитных лесах. Например, в Алтайском крае ленточные боры передают в аренду частным компаниям для заготовки древесины. При этом в защитных лесах можно вести только рубки ухода. Это, по выражению эксперта, кривая логика: коммерческое предприятие по определению не будет вести только санитарные рубки и оставлять в лесу лучшие деревья. Подробнее о проблеме Алексей Грибков рассказывал в недавнем интервью altapress.ru.

5. Бесхозные леса на землях сельхозназначения. Такие примеры есть в Республике Алтай, где леса вдоль Бии оказались оформлены как участки сельхозназначения, и их вырубка вызвала массовые протесты населения.

Алексей Грибков , эксперт ОНФ , эколог. Анна Зайкова.

Алексей Грибков,

эколог , эксперт Общероссийского народного фронта:

Разрешить противоречия, которые приводят к этим проблемам, президент Владимир Путин поручил еще в 2013 году. Но его игнорируют. Нам впору уже объединиться и защитить права президента, ведь он дает поручения, а ничего не происходит.

Грибков отметил, что федеральные чиновники разработали законопроект изменений в Лесной кодекс, но в нем нет мер, которые бы помогли выполнить поручение. Напротив, в документе есть предложения, вредящие охране лесов. Например, сокращение нерестоохранных полос в несколько раз, предупреждает эксперт.

Алексей Грибков считает, что если поручения Путина выполнят «точно и буквально», проблемы будут решены. «В противном случае потеряем леса полностью», — резюмировал выступающий.

Что ответил представитель алтайского лесного бизнеса

Михаила Ключникова попросили оппонировать Алексею Грибкову. У него с экологом давние счеты: общественник добился, чтобы в 2013 году против Ключникова, на тот момент руководителя управления лесами Алтайского края, возбудили уголовное дело по факту незаконных рубок в Залесовском заказнике. Суд его оправдал.

Сейчас Ключников представляет объединение арендаторов лесов в Алтайском крае. Он заявил, что диалога с общественниками у представителей бизнеса не получается, потому что «для этого нужно, чтобы обе стороны разбирались в специфике отрасли». При этом он отметил, что общественные организации и «путинский» народный фронт «злоупотребляют или превышает свои возможности».

Михаил Ключников,

президент СОЛО «Алтайлес»:

Я признаю, что проблем в отрасли много. Мы знаем, что в субъектах есть беспредел. Но поверьте, есть и нормальные лесопользователи, которые стараются правильно вести лесное хозяйство. А мы гребем под одну гребенку. Готов принять гостей, все рассказать и показать. У нас десятки шикарных питомников, единственный за Уралом селекционно-семеноводческий центр. Мы имеем прекрасную систему охраны лесов, в которой трудятся 1,5 тыс. человек. И все это — за счет арендаторов.

В конце выступления Михаил Ключников добавил, что необходимо ввести правовую ответственность для экспертов за клевету.

Михаил Ключников , президент Союза организаций лесной отрасли «Алтайлес». архив СОЛО «Алтайлес»

Выступление Михаила Ключникова сопровождалось негативными репликами других участников заседания. Модератору даже приходилось несколько раз прерывать дискуссию и делать замечание негодующим экспертам. Их возмутило, что Ключников снисходительно отозвался о компетенции оппонентов.

Модератор сделал замечание и самому Ключникову, отметив, что Алексей Грибков тоже профессионал, а президент СОЛО «Алтайлес» «не совсем разбирается в социально-политическом контексте».

Посмотреть дискуссию алтайских экспертов можно на сайте Общественной палаты РФ (с 11 по 42 минуты).