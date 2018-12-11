Тысячи лесоводов Алтайского края протестуют против защищающего ленточные боры министра

Работники лесной отрасли Алтайского края готовы выйти на митинги в Барнауле, Рубцовске и Камне-на-Оби, чтобы протестовать против намерений министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина «прописать другие правила» игры и повысить возраст рубок в ленточных борах Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе холдинговой компании «Алтайлес».

Свою позицию представители компании изложили в обращении, которое подписали 17 тыс. человек. Документ отправили министру Кобылкину, а также в Рослесхоз и губернатору края Виктору Томенко. Также инициативная группа лесников попросила президента РФ Владимира Путина взять ситуацию на особой контроль и «не допустить принятия необоснованных скоропалительных решений».

Чем недовольны лесники?

5 декабря Дмитрий Кобылкин заявил в Госдуме, что уникальные ленточные лесные боры Алтайского края будут защищать от рубок с января 2019 года. По его словам, боры выделят в отдельную территорию, под которую пропишут другие «правила игры». Предполагается, что в приоритете будет защита лесов, а не хозяйственная деятельность.

До этого в общественной палате эколог и эксперт «путинского» Общероссийского народного фронта Алексей Грибков рассказал, что алтайские ленточные боры передают в аренду частным компаниям для заготовки древесины. При этом в защитных лесах можно вести только рубки ухода. Это, по выражению эксперта, кривая логика: коммерческое предприятие по определению не будет вести только санитарные рубки и оставлять в лесу лучшие деревья.

Весной 2018 года алтайские экологи обратились в Рослесхоз с предложением увеличить на 20 лет возраст, с которого можно рубить деревья в ленточных борах Алтайского края. «Алтайлес» тогда выступил против и заявил что такое решение погубит лесную отрасль края.

Почему представители отрасли несогласны с чиновниками и экологам?

«Министр идет на поводу у лиц, намеренно подрывающих основы ведения лесного хозяйства в регионе, что ведет не только к социально-экономической, но и экологической катастрофе», — говорится в пресс-релизе «Алтайлеса».

В обращении к федеральным чиновникам авторы подчеркивают, что не против защиты лесов, но просят объяснить, что делается не так и какие новые правила игры предложат отрасли, а также кто будет охранять леса, если не арендаторы, и планируется ли в таком случае увеличить финансирование из бюджета на это.

В тексте говорится, что лесников оскорбляет, что работу лесоводов в Алтайском крае оценивают только в негативном свете, хотя коллеги из других регионов признают ее образцовой.

Как утверждают представители отрасли, состояние лесов в Алтайском крае не ухудшилось, покрытые лесом площади увеличиваются, а повышение возраста рубок только погубит боры. Они нуждаются в омоложении, что можно сделать «ведя лесное хозяйство рационально и своевременно», пишут авторы. В тени плотных массивов новое поколение практически не формируется, отмечают они.

В тексте также указывают на то, что по мнению отдельных якобы «специалистов», ухаживать за лесом не нужно.

«А кто будет бороться с пожарами, вредителями и черными лесорубами? А что делать людям, которые работают в этой сфере? Если они потеряют работу, это грозит социальным взрывом в регионе», утверждают авторы документа.

В итоге составители обращения попросили федеральные ведомства и губернатора разобраться в ситуации и защитить от отрасль от «лже-экологов», не принимать скоропалительных решений, а также создать компетентную комиссию и изучить реальное положение дел в алтайском лесном хозяйстве.

Что говорят в защиту лесоводов на Алтае?

Марина Колесниченко,

глава села Панкрушиха:

Лесники не срубили ни одной палки просто так. Все делается по закону. Поэтому мы намерены проситься на прием к губернатору Алтайского края, чтобы нас услышали. Иначе в селе будет некуда идти.

По ее словам, «Алеусский лес» — единственное предприятие в райцентре. В нем работают 200 человек, получают белую зарплату.

Максим Усов,

замдиректора по лесохозяйственной деятельности компании «Содружество» в Павловском районе:

Полное недоумение у нас, как специалистов, вызывают заявления профильного министра о том, что ленточные боры нуждаются в особых правилах игры. Со своей стороны могу сказать, что леса, где мы проводим хозяйственную деятельность, находятся в хорошем состоянии.

Максим Усов приглашает министра природных ресурсов РФ Дмитрия Кобылкина, приехать в Алтайский край и показать, что здесь «делают не так».

Евгений Неудахин,

замдиректора по производству «Ребрихинского лесхоза»:

У нас, профессиональных работников леса, заявление Кобылкина вызвало волну возмущений. Как везде и во всем, в лесу тоже должен быть хозяин. Бесхозяйственность и бездействие будут иметь катастрофические последствия.

Что говорят ученые?

Представители научного сообщества из других регионов России также высказались против инициативы министра Дмитрия Кобылкина.

Сергей Залесов,

заведующий кафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета:

Обеспокоенность людей продиктована тем, что в погоне за экологией могут запретить все виды рубок в ленточных борах, кроме санитарных. Так вести хозяйство нельзя. Это уровень неандертальцев. Ведь ни у кого не возникает желания собирать урожай, когда он сгниет. Так и в лесу. Поэтому если речь идет о том, чтобы сделать из ленточных боров заповедник, я категорически против.

Он согласен, что уникальные леса Алтайского края нуждаются в оригинальных условиях охраны, но считает, что лесоводам региона удавалось их обеспечить. Он отмечает, что арендаторы создали сильную систему охраны лесов. Если их выгнать, ленточных боров не останется, говорит Залесов.

Сергей Залесов также называет выступления экологов необоснованными «манипуляциями» и считает, что ими нельзя руководствоваться при принятии государственных решений.

Алексей Кулагин Юрьевич,

заслуженный деятель науки РФ и Республики Башкортостан:

Лес живет до тех пор, пока в нем слышен стук топора лесоруба. Многолетняя практика, практика десятков и сотен лет, свидетельствует о том, что при отсутствии своевременной вырубки лесов насаждения будут страдать от вспышек болезней и вредителей, усыхать при достижении критического возраста, гореть от сухих гроз и неразумного поведения людей в лесу, страдать от вспышек болезней и вредителей.

Ученый утверждает, что если в ленточных борах полностью приостановить рубки и, как следствие свернуть работы по лесовосстановлению, это приведет к прекращению ведения комплексного лесного хозяйства в регионе и в конечном счете через несколько десятков лет ленточные боры будут потеряны.

Позицию главного оппонента арендаторов лесов Алтайского края, эколога Алексея Грибкова, читайте в нашем интервью.