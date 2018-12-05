Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 декабря -30°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
122

Российский министр природы возьмется за спасение алтайских ленточных боров

Уникальные ленточные лесные боры Алтайского края будут защищать от рубок с января 2019 года. Об этом заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, пишет РИА Новости.

Лес.
Лес.
СС0

Речь идет о ленточных лесных борах, которые растут вдоль рек узкими и длинными полосами. Они образовались на песчаных отложениях древних водотоков при глобальном потеплении климата. Таких уникальных лесом много на юге Западной Сибири и в северной части Казахстана.

По словам Кобылкина, ленточные боры Алтайского края в ближайшее время выделят в отдельную территорию, под которую пропишут другие «правила игры».

Глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик сказал, что в январе создадут отдельный лесной район с особыми правилами ведения хозяйства с приоритетом защиты леса, а не хозяйственного освоения.

«Не единожды этот вопрос поднимался на разных площадках, освещался в региональных СМИ, его постоянно задают жители края на встречах. Важно, что у Дмитрия Николаевича (Кобылкина — прим.ред.) такая же позиция как и у нас: прежде всего защитить и сохранить Ленточный бор!», написала на странице в своем Instagram депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

Ранее altapress.ru писал, что алтайские эксперты устроили в Общественной палате спор о судьбе лесов. В частности, они затронули проблему, что алтайском ленточные боры передают в аренду частным компаниям для заготовки древесины. При этом в защитных лесах можно вести только рубки ухода. А коммерческое предприятие не будет вести только санитарные рубки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость