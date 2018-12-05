Российский министр природы возьмется за спасение алтайских ленточных боров

Уникальные ленточные лесные боры Алтайского края будут защищать от рубок с января 2019 года. Об этом заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, пишет РИА Новости.

Речь идет о ленточных лесных борах, которые растут вдоль рек узкими и длинными полосами. Они образовались на песчаных отложениях древних водотоков при глобальном потеплении климата. Таких уникальных лесом много на юге Западной Сибири и в северной части Казахстана.

По словам Кобылкина, ленточные боры Алтайского края в ближайшее время выделят в отдельную территорию, под которую пропишут другие «правила игры».

Глава Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик сказал, что в январе создадут отдельный лесной район с особыми правилами ведения хозяйства с приоритетом защиты леса, а не хозяйственного освоения.

«Не единожды этот вопрос поднимался на разных площадках, освещался в региональных СМИ, его постоянно задают жители края на встречах. Важно, что у Дмитрия Николаевича (Кобылкина — прим.ред.) такая же позиция как и у нас: прежде всего защитить и сохранить Ленточный бор!», написала на странице в своем Instagram депутат Госдумы Наталья Кувшинова.

Ранее altapress.ru писал, что алтайские эксперты устроили в Общественной палате спор о судьбе лесов. В частности, они затронули проблему, что алтайском ленточные боры передают в аренду частным компаниям для заготовки древесины. При этом в защитных лесах можно вести только рубки ухода. А коммерческое предприятие не будет вести только санитарные рубки.