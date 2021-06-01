Детский омбудсмен предложила ставить педофилам пожизненные штампы в паспорт и водительские права

Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила ввести пожизненный административный надзор за педофилами, ставя соответствующий штамп в их документах, в частности в паспорте, заграничном паспорте и водительских правах, сообщает РБК со ссылкой на доклад о деятельности детского омбудсмена в 2020 году.

Согласно докладу о деятельности детского омбудсмена, в 2020 году в стране было совершено 15 822 преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, что на 7,2% больше, чем в 2019 году, и на 79% больше, чем в 2012 году. Из этой группы преступлений почти половина — 47% — были совершены в отношении детей младше 14 лет, пишет polit.ru.

По данным Главного информационно-аналитического центра МВД России, за 2020 год было выявлено 2 тыс. 882 человека, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, при этом ранее они уже совершали иные виды преступлений (это на 5,7% больше, чем в 2018 году), пишет ТАСС.

Кузнецова предложила внести изменения в утвержденное правительством положение о паспорте, которое позволяет ставить специальную отметку о дате постановки лица на административный надзор. Она считает, что в этой отметке целесообразно также указывать статьи Уголовного кодекса, за которые лицо отбыло наказание.

В докладе говорится, что эту меру можно распространить и на иные документы граждан: загранпаспорт, водительское удостоверение. В результате, по мнению детского омбудсмена, сотрудникам правоохранительных органов будет проще отслеживать соблюдение поднадзорными лицами наложенных административных ограничений.

Ранее в Заринске школьники помогли задержать педофила. Мужчина переписывался в Telegram с 12-летним мальчиком. разговоры были на темы сексуального характера.

Потом мужчина предложил ребенку встретиться. Мальчик отказался, но рассказал об этом друзьям.

Тогда дети решили «поймать» преступника. Они назначили встречу, а когда мужчина пришел, вызвали полицию. Его арестовали.