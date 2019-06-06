Детский омбудсмен высказалась об инциденте в Бийске, когда девочку заставили пить из лужи

Пострадавшая девочка находится под наблюдением медиков, сообщила Казанцева. Ей будет оказана психологическая помощь.
Девушки, унижавшие ее, не состояли на профилактическом учете в органах системы профилактики, хорошо закончили учебный год и характеризовались положительно. Сейчас с ними проводят профилактическую работу.
Ольга Казанцева,
уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае:
Ни одна из участниц конфликта не была охвачена организованными формами отдыха и оздоровления, полагаю, что включение в конструктивную социальную занятость с учетом возрастных интересов подростков может явиться основным средством профилактики подобных явлений. Кроме того, воспитательная работа с несовершеннолетними нуждается в поиске новых методов с учетом современных рисков и угроз.
Напомним, две девушки заставили 15-летнюю сверстницу пить воду из лужи. Все это они сняли на видео, которое появилось в сети. Мотивом для унижений, судя по ролику, стал «неразделенный» между ними молодой человек.
В СУ СКР по Алтайскому краю организована доследственная проверка.