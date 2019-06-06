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Происшествия

Детский омбудсмен высказалась об инциденте в Бийске, когда девочку заставили пить из лужи

Подростки, которые заставили девочку пить из лужи в Бийске, не были охвачены организованными формами отдыха и оздоровления. А это может быть основным средством профилактики подобных инцидентов, считает уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева. Ее слова приводит пресс-служба краевого правительства.

Лужа.
Лужа.
СС0

Пострадавшая девочка находится под наблюдением медиков, сообщила Казанцева. Ей будет оказана психологическая помощь.

Девушки, унижавшие ее, не состояли на профилактическом учете в органах системы профилактики, хорошо закончили учебный год и характеризовались положительно. Сейчас с ними проводят профилактическую работу.

Ольга Казанцева,
уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае:

Ни одна из участниц конфликта не была охвачена организованными формами отдыха и оздоровления, полагаю, что включение в конструктивную социальную занятость с учетом возрастных интересов подростков может явиться основным средством профилактики подобных явлений. Кроме того, воспитательная работа с несовершеннолетними нуждается в поиске новых методов с учетом современных рисков и угроз.

Напомним, две девушки заставили 15-летнюю сверстницу пить воду из лужи. Все это они сняли на видео, которое появилось в сети. Мотивом для унижений, судя по ролику, стал «неразделенный» между ними молодой человек.

В СУ СКР по Алтайскому краю организована доследственная проверка.

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