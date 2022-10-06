Детский садик, в котором мать забыла дочь, проверят в российском городе

Инцидент произошел 3 октября. Мать отвела ребенка в детский сад и пообещала забрать в 16:00.
Однако она не пришла, и девочку пришлось поместить в центр соцреабилитации.
Правоохранители отправились к женщине домой и выяснили, что она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Надежда Болтенко потребовала проверить детский сад, чтобы выяснить, почему о неблагополучии в семье не заявили ранее.
Полиция проводит проверку. В отношении матери составили протокол по ч. 1 ст. 5. 35 КоАП РФ («Неисполнение родительских обязанностей»).