Детский садик, в котором мать забыла дочь, проверят в российском городе

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко потребовала провести проверку детского сада, в котором мать забыла дочь. Как выяснилось, женщина была сильно пьяна, сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 3 октября. Мать отвела ребенка в детский сад и пообещала забрать в 16:00.

Однако она не пришла, и девочку пришлось поместить в центр соцреабилитации.

Правоохранители отправились к женщине домой и выяснили, что она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Надежда Болтенко потребовала проверить детский сад, чтобы выяснить, почему о неблагополучии в семье не заявили ранее.

Полиция проводит проверку. В отношении матери составили протокол по ч. 1 ст. 5. 35 КоАП РФ («Неисполнение родительских обязанностей»).