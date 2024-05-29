Девочек заставляли снимать лифчики перед входом на ЕГЭ

В воронежской школе девочек заставили снимать нижнее белье перед ЕГЭ — из-за того, что оно «пищало» в рамках металлодетекторов. Об этом рассказала изданию voronezh1.ru одна из учениц, которая попросила не называть ее имя. Школьники 28 мая писали ЕГЭ по русскому языку.

Металлоискатели начали срабатывать на бюстгальтеры школьниц, поэтому охрана начала «разбираться», что же у них там пищит, и заставила снимать белье. Одна из участниц события сообщает, что в ее аудиторию зашли три девушки без лифчиков.

Одну девушку не пропускали в корсете. Других просили снять косточки. Девушку с брекетами допустили только через час. Лифчики снимали не в туалете, а на входе в школе рядом с рамкой. Кто пищал, их выводили, на улице их проверяли, потом они проходили и опять пищали, и им говорили: «Снимайте лифчик», — рассказали девочки.

Кто-то из наблюдателей говорил: «Показывайте». Кому-то проверяли просто шорты. Некоторые снимали в коридоре, некоторые выходили на улицу. Отец одной из школьниц рассказал, что насчитал на улице 11 девочек, которые выходили из здания снимать лифчики.

У одной из девушек на белье было украшение. Его заставили снять, потому что «пищало». И не отдавали, пока экзамен не закончился.

Школа. Открытые источники в интернете.

Что сказали в Министерстве Образования

Представитель пресс-службы правительства Воронежской области сообщил ТАСС, что министерство образования региона запросит записи с камер видеонаблюдения и изучит их на предмет обоснованности действий сотрудников пункта проведения экзамена.

«Сотрудник охранной организации выполнял действия согласно инструкции, нарушения этических норм не наблюдается. На камере не зафиксировано случаев даже прикосновения специалистов пункта приема экзамена к выпускникам. Осмотр при помощи ручного металлодетектора проводился корректно, с привлечением охранника женского пола», — объяснили в ведомстве.

Там отметили, что более 130 выпускников из 143, прибывших на экзамен, прошли рамку без проблем, и проход только некоторых участниц вызвал звук металлодетектора.Так же в Воронежском Минобре добавили, что конфликтных ситуаций на пункте проверки не обнаружено. Ведомство пообещало передать материалы проверки в соответствующие органы и обнародовать записи с камер видеонаблюдения, сообщает РБК.

Георгий Камышлов

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