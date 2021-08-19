Девочка из Алтайского края упала на параплане в Крыму

16-летняя жительница Алтайского края упала во время полета на нелегальном параплане в Ялте, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике.

Владелец параплана устраивал полеты на плато горы Ай-Петри незаконно, без разрешительных документов. В тот день он летел вместе с девушкой, но не провел инструктаж пассажира, не проверил безопасность посадки судна и не узнал о погодных условиях.

В итоге он не справился с управлением и вместе с девушкой рухнул на землю.

Пассажирка получила сложную травму спины и перелом грудины, множественные переломы позвонков, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Пострадавшая проходит лечение в Алтайском крае.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.