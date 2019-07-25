Девочка из палаточного лагеря «Холдоми» рассказала, как начался пожар

Девочка, которая была в лагере «Холдоми» во время пожара, рассказала подробности трагедии. По ее словам, в палатках работали обогреватели, на один их них кто-то из детей положил полотенце, которое загорелось, сообщает РЕН ТВ.

Школьница рассказала, что посреди ночи в палатку забежал вожатый с криком «Пожар!». Криков о помощи девочка не слышала, по ее словам, гарью не пахло.

Снаружи она увидела обгоревшую дотла палатку, рядом загорелась другая. После этого школьница вернулась, чтобы разбудить остальных детей. Их вывели на стадион и стали пересчитывать.

Очевидица говорит, пожарные приехали только через 20 минут, а сирена сработала, когда дети пришли на стадион. По словам девочки, отряд стали будить около 02:30 ночи, а огнеборцы приехали в 03:05.