Девочка пыталась лопнуть воздушный шарик и получила сотрясение мозга

Происшествие произошло в детской комнате в Москве. Девочка получила травму во время конкурса аниматора, сообщает SHOT.

Мать пятилетней девочки обвинила в случившемся аниматора, которая проводила конкурс для детей.

Инцидент произошел в день рождения малышки, мероприятие было решено провести в московском детском центре «Туса-Джуса». Они пригласили гостей, наняли аниматора и готовились к празднованию.

Во время одного из конкурсов аниматор попросила детей прыгнуть на воздушный шар так, чтобы он лопнул. Сам шар, по словам мамы пострадавшей, был малышке выше колена. Девочка это сделала, но неудачно приземлилась головой о кафель.

Малышку доставили в больницу, где удалось выяснить, что у нее сотрясение мозга. Вскоре именинницу вместе с мамой отпустили домой.

В настоящее время мать пострадавшей настроена привлечь администратора и других сотрудников детского центра к ответственности за испорченный день рождения дочери. Женщина заявила, что учитывая такие конкурсы, они могли, как минимум, застелить матами пол.

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