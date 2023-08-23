Девочка-подросток чуть не сгорела заживо во время готовки ужина

14-летняя школьница повернулась спиной к газовой плите во время готовки. У девочки загорелась коса, огонь очень быстро перекинулся на одежду. Подростка успела спасла бабушка.
На данный момент у нее диагностированы ожоги спины и рук.
В Ленобласти школьница получила ожоги, когда помогала бабушке готовить ужин на даче . Об этом сообщает "Фонтанка".
14-летняя школьница повернулась спиной к газовой плите во время готовки. У девочки загорелась коса, огонь очень быстро перекинулся на одежду. Подростка успела спасла бабушка.
На данный момент у нее диагностированы ожоги спины и рук.
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