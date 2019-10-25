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25 октября
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Происшествия

Девочка покалечилась на батуте в детском центре Барнаула

В одном из детских развлекательных центров в Барнауле несовершеннолетняя девочка получила травму позвоночника. Следователи уже выясняют обстоятельства ЧП, сообщили в краевом СК.

Рентген. Снимок. Врач
Рентген. Снимок. Врач
СС0

Ребенок получил травму пяти позвонков при прыжках на батуте. Девочка неудачно приземлилась в бассейн с мягкими кубиками. Самостоятельно встать она не смогла.

Следователи дадут юридическую оценку действиям руководства и сотрудников детского центра.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В начале сентября в Бийске шестилетний ребенок получил серьезную травму, когда прыгал на батуте в Центральном парке. По предварительной информации, мальчик получил закрытый перелом бедра.

Ранее трехлетняя девочка упала с батута в одном из барнаульских ТРЦ и получила травму спины. По решению суда предпринимателю назначили выплатить 100 тысяч рублей за компенсацию морального вреда и 50 тысяч рублей штрафа за нарушение «Закона о защите прав потребителей».

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